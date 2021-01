NorthEast United entamera son match ISL depuis le départ de l’entraîneur-chef Gerard Nus alors qu’ils affronteront le Jamshedpur FC au début du coup d’envoi dimanche.

NorthEast United a limogé Nus après un match nul 1-1 contre le Bengaluru FC lors de leur dernier match. La direction a parlé des différences entre l’approche tactique de Nus et la vision du club alors que l’Espagnol était démis de ses fonctions..

Jamshedpur n’a pas été trop mieux cette saison, car après un bon début de saison, ils n’ont pas été bons. Le côté d’Owen Coyle a juste un point de plus que les Highlanders et est un endroit au-dessus d’eux.

« Nous allons nous relever, retourner à la séance d’entraînement et travailler plus que jamais parce que c’est du vrai football », a déclaré Owen Coyle avant le match.

ISL 2020-21, Jamshedpur FC contre NorthEast United Le match de départ débutera à 17h00 IST le dimanche 17 janvier au Tilak Maidan de Vasco Da Gama.

