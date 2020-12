Le match 29 de la Super League indienne (ISL) 2020-21 mettra en vedette le Hyderabad FC affrontant le SC East Bengal au Tilak Maidan, Vasco da Gama à Goa le mardi 15 décembre. Le match se jouera dans des stades vides sans foule. Les fans de football peuvent le regarder en direct sur les plateformes TV ou OTT.

Le Hyderabad FC a réalisé un excellent début de saison. Bien qu’ils soient en proie à des blessures, ils restent invaincus depuis leurs quatre premiers matchs. Les Nizams après une victoire 1-0 sur l’Odisha FC en ouverture de la saison l’ont suivi avec trois matches nuls consécutifs contre le Bengaluru FC (0-0), le Jamshedpur FC (1-1) et l’ATK Mohun Bagan (1-1). Ils siègent à la septième place avec six points et seront impatients de remporter une deuxième victoire de la saison lorsqu’ils affronteront le SC East Bengal dans la soirée.

Pendant ce temps, les débutants du SC East Bengal ont du mal à entrer dans le tournoi, ayant perdu trois matchs d’ouverture au trot. Ils ont raté leurs chances lors du tout premier derby de Kolkata de l’ISL 2020-21 en s’inclinant 1-2 contre leur rival ATK Mohun Bagan, suivis par une défaite 0-3 par le Mumbai City FC et une défaite 0-2 contre le NorthEast United FC. Cependant, ils ont fait un bon retour et ont remporté leur premier point de la saison en détenant le Jamshedpur FC à un match nul sans but lors de leur match précédent. Ils n’ont pas encore marqué de but dans le tournoi, mais en ont fui sept jusqu’à présent et sont assis en bas du tableau des points.

Pour regarder le streaming en direct sur Disney + Hotstar, les gens devront acheter son abonnement. Ils peuvent acheter un abonnement VIP ou Premium. Pour un an de VIP et Premium, ils devront payer Rs 399 et Rs 1,499. Disney + Hotstar propose également un abonnement d’un mois à Premium qui coûte Rs 299.

Les utilisateurs de Reliance Jio peuvent profiter de la diffusion en direct d’ISL 2020-21 sur Jio TV. Pour cela, ils devront télécharger Jio TV sur leur smartphone.

Comment regarder Hyderabad FC vs SC East Bengal match Disney + Hotstar

Étape 1: Accédez à Google Play Store et installez Disney + Hotstar

Étape 2: Inscrivez-vous sur l’application

Étape 3: Achetez le plan d’abonnement de votre choix

Étape 4: Profitez du match en visitant la section sports de l’application.

Le match Hyderabad FC vs SC East Bengal débutera à 19h30 IST.