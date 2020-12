Le double en-tête dimanche pour ISL 2020-21 est arrivé avec le premier match de la journée joué entre Hyderabad FC et Mumbai City FC. Les Islanders sont l’un des favoris de la saison et mènent le tableau des points de l’ISL 2020-21. L’équipe n’a perdu qu’un seul match jusqu’à présent, tout en remportant quatre autres matchs.

Les Nizams, en revanche, sont l’une des deux seules équipes invaincues de la ligue. Ils sont actuellement sixième dans le tableau des points ISL. Ils ont remporté leur match précédent contre le SC East Bengal après avoir fait match nul trois matchs consécutifs.

Le Hyderabad FC n’aura pas Joel Chianese, Lluis Sastre et Fran Sandaza à ses côtés car les trois joueurs se remettent actuellement de leurs blessures. Pour le Mumbai City FC, l’équipe de Sergio Lobera retrouvera Hugo Boumous après avoir raté le match précédent.

Comment diffuser en direct le match Hyderabad FC vs Mumbai City FC sur Disney + Hotstar ou Jio TV

Tous les matchs de l’ISL 2020-21 sont organisés à Goa cette année dans trois sites différents. Cependant, aucun public ne sera autorisé à assister aux sorties car elles se déroulent à huis clos. Howeer, le passionné de football en Inde peut toujours regarder ces matchs à la télévision ou en ligne. Le match entre Hyderabad FC et Mumbai City FC peut être retransmis en direct sur Disney + Hotstar ou Jio TV.

Pour ceux qui souhaitent diffuser les matchs ISL 2020-21 via Disney + Hotstar, les téléspectateurs peuvent opter pour l’un des deux plans d’abonnement proposés par l’application. Le plan d’abonnement Disney + Hotstar Premium peut être utilisé à 299 Rs par mois ou 1499 Rs par an. Pour ceux qui veulent un plan d’abonnement moins cher, Disney + Hotstar VIP coûte Rs 399 pendant un an.

En dehors de cela, on peut également regarder les matchs ISL 2020-21 sur Jio TV. Pour cela, ils devront recharger leur numéro Jio avec une sélection de forfaits prépayés Reliance Jio, accompagnés d’un abonnement gratuit à Disney + Hotstar VIP. Ces plans Jio prépayés peuvent être l’un des Rs 401, Rs 499, Rs 598, Rs 777 ou Rs 2599, chacun avec une validité différente.

Comment regarder ISL 2020-21, Hyderabad FC vs Mumbai City FC sur Disney + Hotstar / Jio TV:

Étape 1: Il faut commencer par télécharger l’application Disney + Hotstar sur smartphone en utilisant Google Play Store ou App Store

Étape 2: Suivez-le en vous inscrivant sur l’application. Pour ce faire, vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone portable et votre OTP comme informations de connexion pour vous connecter à l’application Disney + Hotstar.

Étape 3: Maintenant, choisissez un plan d’abonnement de votre choix ou optez pour l’une des recharges Reliance Jio

Étape 4: Dans la section Sports, parcourez le match Hyderabad FC vs Mumbai City FC

Le match Hyderabad FC vs Mumbai City FC débutera à 17 h IST.