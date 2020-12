Après un revers contre l’ATK Mohun Bagan lors du match précédent, le FC Goa cherchera à gagner trois points contre le Chennaiyin FC lors du match 33 de la Super League indienne (ISL) 2020-21 en cours aujourd’hui (samedi).

Une victoire ici les verrait grimper de trois places au tableau des points ISL pour atteindre la quatrième place. Étant donné que leurs seules pertes sont survenues aux mains des deux meilleures équipes, leur position actuelle ne raconte pas la vraie histoire. Avec les goûts d’Igor Angulo, qui a été dans une forme formidable, ils ont de bonnes chances de battre le Chennaiyin FC, qui n’a remporté qu’un seul match dans la compétition jusqu’à présent.

Chennaiyin a un chemin beaucoup plus difficile vers la récupération car ils languissent à la 8e place avec seulement 5 points. Le match aura lieu à 19h30 IST au stade Jawaharlal Nehru, Margao, Goa.

Comment diffuser en direct le match FC Goa vs Chennaiyin FC sur Disney + Hotstar ou Jio TV

Les matchs de l’ISL 2020-21 se jouent à huis clos à Goa et ne peuvent être visionnés qu’à la télévision ou en ligne via le streaming de mensonges. Le match entre FC Goa et Chennaiyin FC peut être retransmis en direct sur Disney + Hotstar et Jio TV.

On peut souscrire à l’un des deux plans – Disney + Hotstar Premium ou Disney + Hotstar VIP – pour profiter de l’ISL 2020-21. L’abonnement Premium coûte 299 Rs par mois ou 1499 Rs par an, tandis que le service VIP est au prix de 399 Rs par an.

Les fans peuvent également profiter des matchs ISL 2020-21 sur Jio TV avec certains forfaits prépayés Reliance Jio qui fournissent un abonnement gratuit à Disney + Hotstar VIP. Les plans Jio sont: Rs 401, Rs 499, Rs 598, Rs 777 et Rs 2599 (validité de 365 jours).

Comment regarder ISL 2020-21, FC Goa vs Chennaiyin FC sur Disney + Hotstar:

Étape 1: Téléchargez Disney + Hotstar depuis Google Play Store ou App Store

Étape 2: Inscrivez-vous sur l’application. Vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone mobile et OTP pour vous connecter à l’application Disney + Hotstar

Étape 3: Choisissez un plan d’abonnement entre Disney + Hotstar VIP et Premium

Étape 4: Profitez du match FC Goa vs Chennaiyin FC

Le match FC Goa vs Chennaiyin FC débutera à 19h30 IST.