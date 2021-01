Le Chennaiyin FC (CFC) affrontera le Hyderabad FC (HFC) lors de son premier match de Super League indienne (ISL) de 2021 au GMC Stadium de Bambolim, le lundi 4 janvier.

Le CFC est actuellement septième avec 10 points en huit matchs jusqu’à présent. Le HFC est une place en dessous de Chennaiyin, se classant à la huitième place avec neuf points en nombre égal de matchs que leurs adversaires de lundi.

Chennaiyin est invaincu lors de ses quatre dernières sorties et ils tireront des points positifs de leur match nul sans but contre l’ATK Mohun Bagan la dernière fois. Hyderabad, en revanche, a perdu ses trois matchs précédents et cherchera à gagner le maximum de points et à mettre fin à sa séquence de défaites.

Csaba Laszlo manquera les services de Rafael Crivellaro après l’exclusion du milieu de terrain en raison d’une blessure. Pendant ce temps, Nikhil Poojary et Liston Colaco manqueront probablement de jouer contre Chennaiyin car le duo est blessé.

La saison ISL 2020-21 se joue à huis clos et sans foule. C’est un peu triste pour les fans de football du pays. Cependant, ils peuvent toujours profiter de la diffusion en direct sur Disney + Hotstar en choisissant l’un des plans d’abonnement proposés par l’application. Disney + Hotstar propose actuellement un abonnement VIP ou Premium. Les plans annuels VIP et Premium sont au prix de Rs 399 et Rs 1,499, respectivement, tandis qu’un abonnement d’un mois à Premium coûte Rs 299.

Les abonnés Reliance Jio peuvent profiter de la diffusion en direct d’ISL 2020-21 sur l’application Jio TV. Pour bénéficier du streaming, ils doivent recharger leurs numéros prépayés Jio avec les forfaits sélectionnés. Ils bénéficient également d’un abonnement Disney + Hotstar complémentaire avec la recharge.

Pour regarder les matchs ISL 2020-21 Chennaiyin FC vs Hyderabad FC sur Disney + Hotstar, suivez les étapes mentionnées ci-dessous.

Étape 1: Ouvrez l’App Store / Google Play Store sur votre smartphone

Étape 2: Téléchargez et installez l’application Disney + Hotstar sur votre téléphone

Étape 2: Inscrivez-vous sur l’application en utilisant votre numéro de mobile et l’OTP reçu

Étape 3: Achetez le plan d’abonnement de votre choix

Étape 4: Profitez de la diffusion en direct du match depuis la section sports

Le match ISL 2020-21 entre Chennaiyin FC et Hyderabad FC devrait débuter à 19h30 IST.