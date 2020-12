Le choc de mi-table de la Super League indienne (ISL) 2020-21 mettra en vedette deux anciens champions de l’ISL alors que le Chennaiyin FC affrontera le Bengaluru FC au GMC Stadium de Bambolim. Le jeu se joue dans des stades vides sans foule. Les fans de football peuvent le regarder en direct sur les plateformes TV ou OTT. Les Marina Machans font face à un défi alors que leur équipe affronte des ennemis bien connus du Bengaluru FC. Ils ont commencé leur campagne ISL 2020-21 avec une victoire 2-1 contre le Jamshedpur FC et un match nul contre le Kerala Blasters FC lors des deux matchs de la saison. L’équipe de Csaba Laszlo est à la cinquième place avec quatre points à son actif.

Alors que le champion en titre, le Bengaluru FC n’a pas encore remporté de victoire dans le tournoi et s’est contenté de quelques nuls lors de ses deux premiers matches. Les Blues ont disputé leur match d’ouverture contre le FC Goa 2-2 et le deuxième match contre le Hyderabad FC s’est soldé par un match nul et vierge. Ils sont un cran en dessous de leurs adversaires à la sixième place avec seulement deux points dans le tournoi.

Pour regarder la diffusion en direct sur Disney + Hotstar, les gens devront acheter un abonnement. Ils peuvent acheter un abonnement VIP ou Premium. Pour un an de VIP et Premium, ils doivent payer Rs 399 et Rs 1,499. Disney + Hotstar propose également un abonnement Premium d’un mois, qui coûte Rs 299.

Les utilisateurs de Reliance Jio peuvent profiter de la diffusion en direct d’ISL 2020-21 sur Jio TV. Pour cela, ils devront télécharger Jio TV sur leur smartphone.

Comment regarder le match Disney + Hotstar

Étape 1: Allez sur Google Play Store et installez Disney + Hotstar

Étape 2: Inscrivez-vous sur l’appli

Étape 3: Achetez un abonnement de votre choix

Étape 4: Profitez du match en allant dans la section sports de l’application.

Le match Chennaiyin FC vs Bengaluru FC débute à 19h30.