Le stade Fatorda assistera au 21e match de l’ISL 2020-21 entre Bengaluru FC et NorthEast United FC aujourd’hui (mardi). Le match Bengaluru FC vs NorthEast United FC débute à 19h30. Lors de leur collision précédente dans le ISL 2020-21, Bengaluru FC a battu le Chennaiyin FC 1-0. Ils sont placés à la cinquième place du tableau des points avec cinq points. Le Bengaluru FC a disputé trois matches jusqu’à présent cette saison, dont l’un a remporté la victoire, tandis que leurs deux matches se sont soldés par un match nul.

D’autre part, NorthEast United a surpassé le Bengale oriental 2-0 lors de leur précédent affrontement dans le tournoi. Ils sont à la troisième place du tableau des points avec huit points. NorthEast United a remporté deux des quatre matchs auxquels ils ont joué dans l’ISL 2020-21 à partir de maintenant. Leurs deux affrontements se sont soldés par un nul.

Lors de leurs cinq dernières rencontres, le Bengaluru FC s’est imposé trois fois contre le NorthEast United FC. Des deux matchs restants, l’un a été remporté par NorthEast United et l’autre s’est soldé par un match nul.

Tous les matchs de la Super League indienne (ISL) se jouent en l’absence du public. Les fans de football peuvent cependant profiter du jeu sur Disney + Hotstar. Les luminaires peuvent également être visionnés sur Jio TV.

Pour diffuser le match en direct sur Disney + Hotstar, les gens devront acheter un abonnement. Ils peuvent choisir parmi les deux abonnements: VIP ou Premium. Le Disney + Hotstar VIP propose un abonnement annuel uniquement, tandis que le Disney + Hotstar Premium propose un abonnement mensuel et un abonnement annuel. L’abonnement VIP Disney + Hotstar peut être acheté pour Rs 399 par an. L’abonnement mensuel du plan Disney + Hotstar Premium coûte 299 Rs, tandis que le paiement de 1499 Rs vous permet de vous abonner pendant un an.

Comment regarder le match Bengaluru FC vs NorthEast United FC sur Disney + Hotstar

Étape 1: Accédez au Google Play Store ou à l’App Store pour télécharger l’application

Étape 2: Trouvez et téléchargez Disney + Hotstar

Étape 3: Installez l’application sur votre téléphone

Étape 4: Inscrivez-vous à Disney + Hotstar avec votre numéro de téléphone portable et achetez un abonnement de votre choix

Étape 5: Diffusion en direct des matchs ISL sur l’application à partir de la section « Sports »