L’Odisha FC affrontera NorthEast United FC lors du match 37 de la Super League indienne (ISL) 2020-21 le mardi 22 décembre au GMC Stadium de Bambolim, Goa.

L’Odisha FC connaît une course lamentable cette saison, car il n’a qu’un point en six matches jusqu’à présent. Ils ont commencé par une défaite 1-0 contre le Hyderabad FC et ont suivi avec un match nul 2-2 contre le Jamshedpur FC. Cependant, les hommes de Stuart Baxter ont perdu leurs quatre prochains matchs contre l’ATK Mohun Bagan, le Mumbai City FC, le FC Goa et le Bengaluru FC. L’Odisha FC n’a marqué que trois buts alors qu’il en a concédé neuf jusqu’à présent. Ils siègent en bas du classement ISL 2020-21.

Au contraire, le NorthEast United FC a débuté sa campagne avec une surprenante victoire 1-0 sur le Mumbai City FC. Ils ont ensuite partagé des points avec le Kerala Blasters et le FC Goa avant de remporter une victoire sur le SC East Bengal. Ils ont fait match nul face au Bengaluru FC et au Chennaiyin FC, avant de subir leur première défaite de la saison face au Jamshedpur FC. Les hommes de Gerard Nus ont été l’une des équipes les plus difficiles à battre et occupent actuellement la quatrième place du classement ISL.

La dernière fois que ces deux temps se sont affrontés, l’Odisha FC est sorti victorieux 2-1.

Bien qu’il soit impossible d’être le public en direct pour le match, les amateurs de football peuvent regarder la diffusion en direct en ligne d’Odisha FC vs NorthEast United FC sur Disney + Hotstar et Jio TV. Pour regarder le match sur Disney + Hotstar, les téléspectateurs devront acheter un plan d’abonnement VIP ou Premium. Les deux plans sont livrés avec un plan d’abonnement annuel – le plan VIP est pour Rs 399, tandis que le Premium pour RS 1,499. On peut également profiter d’un abonnement d’un mois au plan Premium qui coûte Rs 299.

Les abonnés Reliance Jio peuvent également profiter de la diffusion en direct d’ISL 2020-21 sur Jio TV. Pour cela, ils devront télécharger l’application Jio TV pour profiter du streaming en direct sur leur smartphone.

Pour regarder les matchs ISL 2020-21 Odisha FC vs NorthEast United FC sur Disney + Hotstar, suivez les étapes mentionnées ci-dessous.

Étape 1: accédez à l’App Store / Google Play Store sur votre smartphone

Étape 2: Téléchargez et installez Disney + Hotstar

Étape 2: Inscrivez-vous sur l’application en utilisant le numéro de téléphone et OTP

Étape 3: Achetez le plan d’abonnement de votre choix entre VIP et Premium

Étape 4: Accédez à la section sports de l’application et profitez de la diffusion en direct du match

Le match ISL 2020-21 Odisha FC vs NorthEast United FC débutera à 19h30 IST.