Les Lakers de Los Angeles entameront leur défense de titre lors de la soirée d’ouverture contre leurs rivaux Los Angeles Clippers, le mercredi 23 décembre, au Staples Center, à Los Angeles.

La configuration actuelle de la NBA est actuellement divisée en deux catégories: les LA Lakers et le reste de la ligue. LeBron James et les Los Angeles Lakers ont encore renforcé leur alignement avec l’acquisition de Dennis Schroder, Montrezl Harrell et Marc Gasol pendant l’intersaison. Tous ces joueurs ont montré leur brio en pré-saison.

D’un autre côté, les Los Angeles Clippers ouvrent leur saison 2020-21 contre les Lakers opérant depuis le lieu de Crosstown. Ils espèrent trouver des filets positifs dans les sets après avoir perdu tous leurs matchs de pré-saison. Les Clippers ont perdu du rythme pendant de longues périodes, car leur progression dépendait de la brillance individuelle, même si elle venait par patchs. Kawhi Leonard peut être aidé avec la présence renouvelée de Paul George pourrait les aider dans la mêlée est un signe positif.

Le match débutera mercredi à 8h30 IST.

Comment diffuser en direct le match Los Angeles Lakers vs Los Angeles Clippers en ligne

Les matchs NBA 2020-21 ne seront diffusés sur aucune chaîne de télévision en Inde. La diffusion en direct de la NBA sera disponible sur le NBA League Pass basé sur un abonnement. Les fans devront acheter le NBA League PASS pour profiter des matchs en direct en Inde.

Le NBA League Pass peut être acheté en ligne sur le site officiel de la NBA à watch.nba.com/streaming-subscriptions

Le League Pass Annual est la meilleure option d’abonnement disponible pour Rs 999, tandis que le League Pass Monthly est proposé au prix de Rs 99. L’abonnement comprend tous les matchs de la NBA en direct et à la demande ainsi que l’accès aux matchs finaux des 20 dernières années. Le Day Pass vous donnera un accès 24 heures sur 24 aux jeux en direct et à la demande. Il est au prix de Rs 69.

Les matchs de la NBA peuvent être visionnés sur l’application NBA à l’aide de n’importe quel smartphone ou PC. L’application permet des statistiques et des graphiques InStream.

Comment regarder NBA 2020-21, Los Angeles Lakers vs Los Angeles Clippers sur l’application NBA:

Étape 1: Téléchargez l’application «NBA: Live Games and Scores» sur Google Play Store

Étape 2: Créez votre compte sur l’application ou sur le site Web de la NBA en utilisant votre adresse e-mail

Étape 3: Choisissez un forfait d’abonnement entre League Pass annuel, League Pass mensuel et Day Pass

Étape 4: Profitez du match Los Angeles Lakers vs Los Angeles Clippers

