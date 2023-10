Amazon Prime Video est le foyer exclusif des matchs de la NFL Football du jeudi soir matchs, y compris le match de la semaine 7 de ce soir entre les Saints et les Jaguars. En plus d’Amazon Prime Video, un abonnement Amazon Prime comprend la livraison gratuite, des offres exclusives, l’accès à l’événement de vente Prime Day 2023, Amazon Music, un an de GrubHub+ gratuit et bien plus encore. Un abonnement Amazon Prime standard coûte 15 $ par mois ou 139 $ par an, mais des réductions sont disponibles pour les étudiants et ceux bénéficiant d’une aide gouvernementale qualifiée. Vous pouvez essayer Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours. Vous pouvez également simplement vous abonner directement à Prime Video et renoncer à tous les autres avantages Prime. Un abonnement Prime Video coûte 9 $ par mois.