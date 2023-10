Comment regarder le match des Baltimore Ravens contre les Tennessee Titans à Londres

Un abonnement NFL+ de base de 6,99 $ par mois (ou 40 $ par an) vous permettra d’obtenir en direct des matchs réguliers et d’après-saison de la NFL en local et aux heures de grande écoute exclusivement sur votre téléphone ou votre tablette, ainsi que de l’audio en direct pour chaque match de la saison sur les appareils pris en charge et un accès au réseau NFL. , qui diffusera huit matchs en direct au cours de la saison 2023. NFL+ Premium, bien qu’un peu plus cher à 14,99 $ par mois (ou 80 $ par an), comprend également l’accès à NFL RedZone, ainsi que des rediffusions complètes et condensées de chaque jeu sur les appareils pris en charge. NFL+ propose également un essai gratuit de 7 jours.