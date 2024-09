Comment regarder le match de Washington State contre San Jose State

Le match entre les Cougars et les Spartans débutera à 19h00 le vendredi 20 septembre au GESA Field de Pullman. Vous pouvez regarder le match en direct dans la région de Spokane/Coeur d’Alene sur KSKN 22 The Spot.

Le match de vendredi entre les deux écoles est la 14e fois que les deux équipes s’affrontent. Les Cougs ont un bilan de 8-4-1 contre les Spartans, le match le plus récent étant une victoire 31-0 de WSU en 2018.

Washington State compte sur John Mateer pour continuer à jouer comme un quarterback solide. En trois matchs, Mateer a complété 52 % de ses passes tout en lançant sept touchdowns et deux interceptions. Mateer est également le meilleur rusher des Cougs avec 340 yards sur 39 courses et 4 touchdowns.

San Jose State entre dans le match de vendredi avec un bilan de 3-0 et des victoires contre Sacramento State, Air Force et Kennesaw State.

Emmett Brown est le meneur offensif des Spartans au poste de quarterback. En trois matchs, Brown a complété plus de 50 % de ses passes pour 915 yards et neuf touchdowns et seulement 2 interceptions.