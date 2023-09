Comment regarder le match de la semaine 3 des Patriots contre les Jets : télévision, informations sur les paris

Pendant ce qui a semblé une éternité, les New England Patriots ont dirigé l’AFC Est. Cela signifiait que des équipes comme les Jets de New York, pour la plupart, devaient subir deux vilaines défaites chaque année, ainsi que l’incapacité de s’approcher d’un titre de division.

Cependant, avec Tom Brady hors de vue, les Pats ont chuté au classement. Et avec Aaron Rodgers sur la liste des Jets, il semblait que Gang Green avait une chance de se venger.

Mais lorsque les deux équipes se rencontreront lors de la troisième semaine, Rodgers ne sera pas sur le terrain. Au lieu de cela, ce sera Zach Wilson sous le centre.

Quel impact cela aura-t-il sur le match de ce dimanche ? Et, au niveau le plus élémentaire, comment pouvez-vous regarder le match ?

Décomposons-le.

Le coordonnateur offensif Bill O’Brien des New England Patriots s’entretient avec le quart-arrière de l’équipe Mac Jones lors du match du 10 septembre contre les Eagles de Philadelphie. L’offensive des Pats sera mise à rude épreuve contre les Jets de New York ce dimanche.

Comment regarder les Patriots contre les Jets

Lorsque les responsables du calendrier de la NFL se sont assis pour esquisser la saison, ils ont probablement encerclé le voyage de la Nouvelle-Angleterre à New York sur le calendrier. Et même si une blessure majeure a changé les circonstances du match, il occupe toujours une place privilégiée dans les retransmissions.

Lorsque les rivaux de l’AFC Est entreront sur le terrain à 13 h HE, CBS diffusera l’action. Le meilleur duo du réseau, Jim Nantz et Tony Romo, sera à l’appel pour parler du battage médiatique apporté par Rodgers à ce match.

Et si vous souhaitez vous connecter, même avec le n°8 mis à l’écart, il existe encore une variété d’options. Ceux qui ne font pas partie des marchés de CBS peuvent diffuser le jeu via NFL+, FuboTV ou NFL Sunday Ticket de YouTube TV. Les fans sur le marché peuvent retrouver l’action sur Paramount+.

Les Patriots peuvent-ils gagner une partie contre un ennemi plus facile ?

Depuis le début du nouveau millénaire, les New England Patriots sont devenus l’une des meilleures franchises de la NFL. Mais de nos jours, les fortunes sont un peu différentes.

Le club n’a plus participé aux séries éliminatoires depuis 2021, et la campagne 2023 a débuté par deux défaites. Et bien qu’il y ait quelques facteurs atténuants – les Eagles et les Dolphins sont tous deux des adversaires coriaces, et la Nouvelle-Angleterre n’a pas trop mal joué dans aucun des deux matchs – le classement est toujours de 0-2.

Il serait extrêmement naïf de suggérer que le poste de l’entraîneur des Pats, Bill Belichick, est en jeu, mais la façon dont se déroulera la campagne façonnera toujours l’avenir du club. La franchise n’est plus en mode dynastie. Est-ce une équipe qui, avec quelques améliorations, peut prétendre à une place en séries éliminatoires ? Ou est-il enfin temps de démolir les choses et de commencer à reconstruire ?

Un match contre les Jets ne fournira pas à lui seul cette réponse, mais il pourrait commencer à relier les points. La défense de New York testera la capacité du quart-arrière des Pats Mac Jones à gérer la chaleur, sans parler de sa compréhension des principes du coordinateur offensif des Pats, Bill O’Brien. Et, étant donné une attaque des Jets sans Rodgers, nous verrons si la défense des Pats peut vraiment changer la donne.

Les réponses à ces questions nous diront où se trouve actuellement cette équipe. Et cela, à son tour, contribuera à éclairer la voie à suivre.

L’offensive de Wilson et des Jets peut-elle être performante ?

À ce stade, nous savons que la défense de New York peut s’occuper des affaires. Mais en fin de compte, vous devez marquer des points pour gagner des matchs de football.

C’est là qu’intervient Zach Wilson.

Vous pouvez excuser la sortie douteuse du QB au cours de la semaine 1. Il ne pouvait pas s’attendre à ce que Rodgers tombe, et se lancer dans une affaire émotionnelle n’est pas facile. Sa sortie de la semaine 2 – 12 passes sur 27 pour 170 verges, avec un touché et trois interceptions – n’était pas bien meilleure, mais la défense des Cowboys a blanchi les Giants une semaine plus tôt.

Désormais, Wilson affrontera les Patriots. Leur unité défensive est solide, mais la Nouvelle-Angleterre a quand même cédé 49 points au cours des deux premiers matchs de la saison.

À cette fin, l’offensive new-yorkaise doit simplement trouver des moyens de déplacer le ballon et d’inscrire des points au tableau. La défense peut porter l’eau, mais en fin de compte, Wilson et ses pairs doivent s’occuper des affaires.

Un match de rivalité contre une défense solide mais humaine des Patriots est le moment idéal pour prouver qu’ils peuvent faire exactement cela. S’ils ne le peuvent pas, l’absence de Rodgers deviendra de plus en plus grande.

Ligne de paris Patriots vs Jets, Plus/Moins

Lorsque l’on considère un affrontement de quart-arrière Mac Jones contre Zach Wilson, le match de la semaine 3 semble à la fois décevant et équilibré. Il semble que les parieurs soient d’accord avec la deuxième partie de cette équation.

Mardi, FanDuel Sportsbook classe les Patriots parmi les favoris étroits de 2,5 points. Le over/under est fixé à 37 points, ce qui suggère que celui-ci devrait être une lutte défensive plutôt qu’une fusillade.