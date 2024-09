Comment regarder le match de football universitaire NCAA entre South Florida et Alabama aujourd’hui : options de diffusion en direct, plus

Jalen Milroe #4 des Alabama Crimson Tide s’échauffe avant le coup d’envoi contre les Western Kentucky Hilltoppers au Bryant-Denny Stadium le 31 août 2024 à Tuscaloosa, Alabama. (Photo de Brandon Sumrall/Getty Images) Brandon Sumrall/Getty Images



Les South Florida Bulls affrontent aujourd’hui les Alabama Crimson Tide pour une confrontation de la semaine 2. Les deux équipes sont sur la bonne voie après leurs victoires de la semaine 1.

Continuez à lire pour savoir comment et quand regarder le Floride du Sud contre Alabama Match de football universitaire de la NCAA aujourd’hui, même si vous n’avez pas de câble.

Comment et quand regarder le match South Florida vs. Alabama

Le match entre le sud de la Floride et l’Alabama aura lieu le samedi 7 septembre 2024 à 19 h HE (16 h HP). Le match de football universitaire sera diffusé sur ESPN et diffusé en streaming sur Sling TV et les plateformes présentées ci-dessous.

Comment et quand regarder le match South Florida vs. Alabama sans câble

Bien que de nombreux forfaits câblés incluent ESPN, il est facile de regarder le match si ESPN n’est pas inclus dans votre abonnement à la télévision par câbleou si vous n’avez pas de câble du tout. Vos meilleures options pour regarder sont ci-dessous. (Les options de streaming nécessiteront un fournisseur d’accès Internet.)

Sling TV : le moyen le plus économique de diffuser du football universitaire

Si vous n’avez pas de télévision par câble incluant ESPN, l’un des moyens les plus rentables de diffuser le football universitaire cette saison est via un abonnement à Sling TV. Nous vous suggérons d’augmenter votre couverture vers le niveau Orange + Bleu avec Sports Extra pour obtenir plus de matchs de la NFL et du football universitaire cet automne.

Le forfait Orange + Blue coûte normalement 60 $ par mois, mais le streamer propose actuellement une promotion de 25 $ de réduction pour votre premier mois, vous ne paierez donc que 35 $. Le forfait Orange + Blue avec Sports Extra coûte 50 $ pour votre premier mois et 75 $ par mois par la suite. Le module complémentaire Sports Extra comprend 18 chaînes, dont NFL Redzone, ESPNU, SEC Network, Big 10 Network et ACC Network, ce qui le rend idéal pour les fans de football professionnel et universitaire.

Le streamer propose également actuellement des réductions importantes sur quatre mois du forfait Orange + Blue ainsi que sur le forfait Sports Extra lorsque vous payez à l’avance le pass saisonnier de Sling TV. Le forfait coûte 219 $, contre 300 $ auparavant.

Remarque : étant donné que Sling TV ne diffuse pas CBS, les abonnés Sling devront ajouter Paramount+ à leur forfait. (Paramount+ et CBS Essentials sont toutes deux des filiales de Paramount Global.)

Principales fonctionnalités du forfait Sling TV Orange + Blue :

Sling TV est notre premier choix pour diffuser des événements sportifs majeurs comme NASCAR .

. Il y a 52 chaînes à regarder au total, y compris les chaînes locales ESPN, NBC, Fox et les chaînes affiliées ABC (le cas échéant).

Vous avez accès à la plupart des matchs locaux de la NFL et aux matchs diffusés à l’échelle nationale au prix le plus bas.

Tous les niveaux d’abonnement incluent 50 heures de stockage DVR basé sur le cloud.

Vous pouvez ajouter Golf Channel, NBA TV, NHL Network, NFL RedZone, MLB Network, Tennis Channel et d’autres chaînes axées sur le sport (18 au total) via le module complémentaire Sports Extras de Sling TV.

Regardez le match entre la Floride du Sud et l’Alabama avec FuboTV



Le service de streaming TV en direct Fubo propose la même programmation haut de gamme que celle que vous pouvez obtenir auprès de votre fournisseur de câble local à une fraction du prix. Le streamer est le rêve de tout fan de sport compte tenu du volume considérable d’événements sportifs en direct que vous pouvez regarder dessus.

Les forfaits Fubo incluent l’accès aux matchs de football universitaire diffusés sur votre filiale locale CBS, SEC Network, Big Ten Network et ESPNU. Il existe de nombreuses chaînes pour les fans de la NFL, notamment « NFL on Fox », « Sunday Night Football » sur NBC, « Monday Night Football » sur ABC et ESPN, et tous les matchs diffusés sur NFL Network.

Si vous souhaitez essayer Fubo, c’est le moment idéal pour le faire : Fubo offre actuellement 30 $ de réduction sur votre premier mois d’abonnement. Cela signifie que vous pouvez regarder tous les matchs de la NFL et du football universitaire diffusés sur la télévision en réseau cette semaine à partir de seulement 49,99 $. Une fois abonné, vous pouvez commencer à regarder immédiatement sur votre téléviseur, votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur.

Principales caractéristiques de Fubo :

Il n’y a aucun contrat avec Fubo. Vous pouvez annuler à tout moment.

Le niveau Pro (49,99 $ le premier mois, 79,99 $ par la suite) comprend plus de 200 chaînes, y compris des chaînes non disponibles sur certains autres services de streaming TV en direct.

Passez à la résolution 4K avec le forfait Elite avec Sports Plus (69,99 $ le premier mois, 99,99 $ les mois suivants). Il propose 299 chaînes, dont NFL RedZone.

Fubo propose également des matchs de football en direct de la MLB, de la NBA, de la NHL, de la MLS et des matchs internationaux.

Tous les niveaux sont désormais dotés d’un enregistrement DVR illimité basé sur le cloud.

Vous pouvez regarder jusqu’à 10 écrans à la fois avec n’importe quel forfait Fubo.

Diffusez sur votre téléviseur, votre téléphone, votre tablette et d’autres appareils.

Regardez le match South Florida vs. Alabama sur Hulu + TV en direct

Vous pouvez regarder le football universitaire, y compris ESPN, avec Hulu + TV en direct. Le forfait comprend l’accès à 90 chaînes, dont Fox et FS1. Le stockage DVR illimité est également inclus. Regardez tous les matchs sur chaque réseau avec Hulu + Live TV, et assistez aux matchs de pré-saison de la NFL en direct, aux matchs exclusifs de la saison régulière en direct, aux émissions populaires en studio (y compris NFL Total Access et l’émission nominée aux Emmy Awards Good Morning Football) et bien plus encore.

Hulu + Live TV est fourni avec ESPN+ et Disney+ pour 77 $ par mois après un essai gratuit de trois jours.

Regardez le football universitaire sur ESPN+

ESPN+ diffusera certains matchs de football universitaire cette année. ESPN+ est la plateforme de streaming par abonnement d’ESPN, qui offre une couverture de certains La star de l’Indiana Fever, Caitlin Clark Des matchs de la WNBA, des émissions originales en studio et des séries de premier plan qui ne sont pas accessibles sur les réseaux ESPN. Les abonnés ESPN+ peuvent acheter des événements UFC PPV et accéder aux vastes archives de contenu à la demande de la plateforme, y compris l’intégralité du catalogue 30 For 30, les rediffusions de matchs et certains films ESPN.

ESPN+ propose des événements sportifs en direct exclusifs, des émissions originales et une vaste bibliothèque de contenus à la demande, notamment l’intégralité de la série 30 For 30 et bien plus encore. Voici un échantillon de ce qui est disponible sur ESPN+ :

Des outils et du contenu de sports fantastiques exclusifs provenant de certaines des voix les plus respectées du monde du sport.

Chaque événement Fight Night UFC Événement PPV UFC (les événements PPV sont soumis à des frais supplémentaires).

Football, y compris le championnat EFL, la Coupe des États-Unis et la Bundesliga.

Sports universitaires, notamment la Ivy League, la Big Sky Conference et la Atlantic A10 Conference.

La MLB et les World Series.

Tennis de haut niveau, notamment l’Open d’Australie et Wimbledon.

Le PGA Tour et le Masters.

Il est important de noter qu’ESPN+ n’inclut pas l’accès au réseau ESPN. Il s’agit d’un service distinct axé sur le sport, avec une programmation sportive distincte. Un abonnement ESPN+ coûte 11 $ par mois. Ou économisez 15 % lorsque vous payez annuellement (110 $).

Quel est le classement actuel de l’équipe des South Florida Bulls ?

Les South Florida Bulls sont actuellement classés n° 60 sur 134 équipes, selon notre site sœur CBS Sports.

Quel est le classement actuel de l’équipe Alabama Crimson Tide ?

L’Alabama Crimson Tide est actuellement classé n° 4 sur 134 équipes, selon CBS Sports.

Quand aura lieu le championnat de football universitaire de la NCAA 2024 ?

Le championnat national des éliminatoires de football universitaire aura lieu le lundi 20 janvier 2025 au stade Mercedes-Benz d’Atlanta.