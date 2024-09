Comment regarder le match de football n°17 ​​Michigan vs. Arkansas State : heure, chaîne de télévision, diffusions en direct GRATUITES

Les Wolverines du Michigan, classés 17e, font face à une semaine de calme avant leur prochaine tempête contre l’USC, classé 11e, en ouverture un match samedi avec Arkansas State favori avec 23,5 points.

Le match devrait commencer à midi HE avec Couverture TV sur BTN et streaming à la demande.

Arkansas State (2-0) contre #17 Michigan (1-1)

Aperçu des confrontations de football de la NCAA

Quand: Samedi 14 septembre à midi HE

Où: Stade du Michigan, Ann Arbor, Michigan.

Chaîne de télévision : BTN

Diffusions en direct : FuboTV (essai gratuit) | SlingTV (taux d’introduction bas) | DirecTV Stream (essai gratuit)

Michigan chute de la 10e à la 17e place du classement AP après une défaite 31-12 à domicile contre le Texas, alors classé 3e, lors de la deuxième semaine. Dans un match où les yards étaient difficiles à trouver, le quarterback du Texas Quinn Ewers a été le joueur le plus efficace des deux équipes avec 24 passes réussies sur 36, 246 yards et trois touchdowns. Les Longhorns ont marqué 17 points consécutifs avant la mi-temps pour porter leur avance à 24-3 et ont contrecarré l’attaque des Wolverines avec 82 yards au sol et 3 sur 12 sur les troisièmes essais.

L’Arkansas State affiche un bilan parfait de 2-0 avant de se retrouver en position d’outsider face au puissant Michigan à Ann Arbor. Les Red Wolves ont remporté des matchs serrés contre Central Arkansas (34-31) et Tulsa (28-24) pour ajouter une couche de confiance pour leurs déplacements consécutifs au Michigan, puis contre le n° 21 Iowa State (21 septembre).

Wolverines du Michigan contre Red Wolves de l’Arkansas : découvrez vos options de diffusion en direct

FuboTV (essai gratuit) – excellente expérience de visionnage avec une immense bibliothèque de contenu sportif en direct ; les durées d'essai gratuites varient ; le tarif mensuel après l'essai gratuit commence à 49,99 $ pour une durée de 30 $ avec remise sur le premier mois.

SlingTV (taux d'introduction bas) – le premier mois à prix réduit est le meilleur choix si vous n'avez plus d'essais gratuits ou si vous êtes à la recherche d'un abonnement TV d'un mois ou plus

DirecTV Stream (essai gratuit) – pas le même niveau d'expérience de téléspectateur que FuboTV, mais l'essai gratuit standard de 7 jours est toujours le plus long en streaming.

Les Wolverines et les Red Wolves débuteront à midi HE sur BTN. Les diffusions en direct sont disponibles à partir de FuboTV (essai gratuit), Diffusion en continu de DirecTV (essai gratuit) et SlingTV (taux d'introduction bas).