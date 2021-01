Hauts potentiels Mumbai City FC chercheront à atteindre le haut de la table lorsqu’ils s’affronteront contre Blasters du Kerala dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21, au GMC Stadium de Bambolim, le samedi 2 janvier.

Le Mumbai City FC est devenu l’un des favoris du titre dans cette édition ISL. L’équipe de Sergio Lobera est actuellement classée au deuxième rang du classement ISL 2020-21. Ils ont remporté cinq matchs, alors qu’ils étaient nuls et ont perdu une fois jusqu’à présent.

Pendant ce temps, le Kerala Blasters FC a mis fin à sa séquence sans victoire avec une victoire 2-0 contre le Hyderabad FC lors de son dernier match. Les hommes de Kibu Vicuna ont connu une saison mitigée jusqu’à présent, puisqu’ils ont perdu et fait match nul trois fois en six matchs. Cependant, les Blasters sont actuellement dans la moitié inférieure du tableau des points ISL avec seulement six points jusqu’à présent dans le tournoi avec six points à leur nom.

Lors des six dernières éditions de l’ISL, les deux équipes se sont affrontées à 12 reprises. Mumbai City a gagné quatre fois, Kerala Blasters a remporté deux victoires, alors qu’ils ont partagé des points en six matches.

Le match ISL 2020-21 entre Mumbai City FC et Kerala Blasters FC devrait débuter à 19h30 IST.