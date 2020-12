Le 28e Le match de l’ISL 2020-21 aura lieu aujourd’hui entre Mumbai City FC et Jamshedpur FC au GMC Stadium de Bambolim. Le match Mumbai City FC vs Jamshedpur FC débutera à 19h30 IST.

Le Mumbai City FC, lors de son dernier match, a battu le Chennaiyin FC par 2-1. Ils sont placés en haut du tableau des points avec 12 points. Le club a remporté quatre des cinq matchs qu’il a disputés cette saison et a perdu les matchs restants.

D’un autre côté, le Jamshedpur FC a verrouillé les cornes du Bengale oriental lors de son affrontement précédent. Le match s’est terminé par un match nul, les deux équipes n’ayant pas réussi à marquer un seul but. Ils sont placés à la septième position avec six points. Jamshedpur FC a enregistré une victoire dans l’un des cinq matches. Ils ont perdu un match et leurs trois matchs se sont terminés par des nuls.

Les deux équipes se sont affrontées six fois jusqu’à présent. Parmi ceux-ci, le Jamshedpur FC en a remporté trois, le Mumbai City FC en a dominé deux, tandis qu’un affrontement s’est soldé par un match nul.

En regardant les performances du Mumbai City FC cette saison, on s’attend à ce qu’il surclasse le Jamshedpur FC lors du prochain match.

Les matchs de l’ISL 2020-21 se jouent en l’absence de public dans les stades en raison de COVID-19[feminine situation. Les amateurs de football peuvent diffuser le jeu en direct sur Disney + Hotstar et Jio TV. Pour profiter du jeu sur Jio TV, il faut utiliser Reliance Jio SIM.

Disney + Hotstar propose deux types de plans d’abonnement – VIP ou Premium. L’abonnement annuel de Disney + Hotstar VIP est au prix de Rs 399. D’autre part, Disney + Hotstar Premium est livré avec un abonnement mensuel et annuel. L’abonnement mensuel peut être acheté à Rs 299 et un plan annuel à Rs 1,499.

Comment diffuser en direct le match Mumbai City FC vs Jamshedpur FC sur Disney + Hotstar

Étape 1: Accédez au PlayStore et installez Disney + Hotstar

Étape 2: Ouvrez l’application et inscrivez-vous à l’aide du numéro de téléphone mobile ou de l’identifiant de messagerie

Étape 3: Achetez un abonnement VIP ou Premium

Étape 4: Profitez du match sur l’application