Comment regarder le match d’aujourd’hui des Eagles de Philadelphie contre les Buccaneers de Tampa Bay : options de diffusion en direct, heure du coup d’envoi

Cam Jurgens #51 et Jason Kelce #62 des Eagles de Philadelphie affrontent les Cardinals de l’Arizona au Lincoln Financial Field le 31 décembre 2023 à Philadelphie, Pennsylvanie. Mitchell Leff/Getty Images



NFL Week-end Wild Card est sur. Après un week-end rempli d’affrontements de haut niveau, le Wild Card Weekend se termine par une confrontation NFC entre les Eagles de Philadelphie et les Buccaneers de Tampa Bay lors du Monday Night Football. Continuez à lire pour découvrir toutes les façons dont vous pouvez regarder les Eagles de Philadelphie contre les Buccaneers de Tampa Bay ce lundi soir.

Comment et quand regarder le match des Eagles de Philadelphie contre les Buccaneers de Tampa Bay

Le match des Eagles de Philadelphie contre les Buccaneers de Tampa Bay se jouera le lundi 15 janvier 2024 à 20 h 15 HE (17 h 15 HP). Le jeu sera diffusé sur ABC, ESPN, ESPN+ et flux sur les services listés ci-dessous.

Comment regarder le match des Eagles de Philadelphie contre les Buccaneers de Tampa Bay sans câble

Bien que la plupart des forfaits de câble incluent ABC et ESPN, il est facile de regarder le match si l’un ou l’autre n’est pas inclus dans votre abonnement à la télévision par câble, ou si vous n’avez pas de câble du tout. Vos meilleures options de visionnage sont ci-dessous. (Les options de streaming nécessiteront un fournisseur d’accès Internet.)

Diffusez le jeu sur Sling TV à moitié prix

Si vous n’avez pas de télévision par câble incluant le réseau NFL, NBC, ABC, Fox ou ESPN, l’un des moyens les plus rentables de diffuser en direct le football de la NFL cette année consiste à utiliser un abonnement à Sling TV. Le streamer offre un accès au réseau NFL, aux filiales locales NBC, Fox et ABC (le cas échéant) et à ESPN avec son forfait Orange + Blue Tier. A noter également : Sling TV est livré avec 50 heures d’espace d’enregistrement DVR basé sur le cloud, parfait pour enregistrer tous les meilleurs matchs de la saison de la NFL.

Ce forfait coûte normalement 60 $ par mois, mais le streamer propose actuellement une promotion de 50 % pour votre premier mois, vous ne paierez donc que 30 $. Vous pouvez en savoir plus en appuyant sur le bouton ci-dessous.

Principales fonctionnalités du niveau Sling TV Orange + Bleu :

Il y a 46 chaînes à regarder au total, y compris les chaînes locales affiliées à NBC, Fox et ABC (le cas échéant).

Vous avez accès à la plupart des matchs locaux de la NFL et aux matchs diffusés à l’échelle nationale au prix le plus bas.

Tous les niveaux d’abonnement incluent 50 heures de stockage DVR basé sur le cloud.

Regardez gratuitement le match des Philadelphia Eagles contre les Tampa Bay Buccaneers avec FuboTV



Vous pouvez également regarder le jeu sur FuboTV. FuboTV est un service de streaming axé sur le sport qui offre un accès à presque tous les matchs de la NFL de la saison. Les forfaits incluent CBS, les jeux Fox Sunday NFC via “NFL on Fox”, NBC (Sunday Night Football), ESPN (Monday Night Football), NFL Network et plus encore, vous pourrez donc regarder plus que les matchs d’aujourd’hui, le tout sans un abonnement au câble.

Pour regarder le match du championnat national de football universitaire sans câble, démarrez un essai gratuit de sept jours de Fubo. Vous pouvez commencer à regarder immédiatement sur votre téléviseur, téléphone, tablette ou ordinateur. En plus du football universitaire, vous aurez accès au football de la NFL, FuboTV propose des matchs de football MLB, NBA, NHL, MLS et internationaux. FuboTV Pro Tier est au prix de 75 $ par mois après votre essai gratuit de sept jours.

Principales fonctionnalités de FuboTV Pro Tier :

Il n’y a pas de contrat avec FuboTV – vous pouvez annuler à tout moment.

Le niveau Pro comprend 169 chaînes, dont NFL Network. (Vous devrez passer à Ultimate pour NFL RedZone.)

FuboTV comprend toutes les chaînes dont vous aurez besoin pour regarder le football universitaire et professionnel, y compris CBS (non disponible via Sling TV).

Tous les niveaux incluent 1 000 heures d’enregistrement DVR dans le cloud.

Diffusez sur votre téléviseur, votre téléphone et d’autres appareils.

Regardez le match des Eagles de Philadelphie contre les Buccaneers de Tampa Bay sur Hulu + Live TV

Vous pouvez regarder la NFL, y compris le NFL Network, avec Hulu + Télévision en direct. Le forfait comprend l’accès à 90 chaînes, dont Fox et FS1. Le stockage DVR illimité est également inclus. Regardez tous les matchs sur tous les réseaux avec Hulu + Live TV, et regardez en direct les matchs de pré-saison de la NFL, les matchs exclusifs de la saison régulière en direct, les émissions de studio populaires (y compris NFL Total Access et l’émission nominée aux Emmy Good Morning Football) et bien plus encore.

Hulu + Live TV est fourni avec ESPN+ et Disney+. Son prix est de 77 $.

Regardez le match sur ESPN+

ESPN+ est la plate-forme de streaming par abonnement d’ESPN, qui propose des événements en direct exclusifs (y compris le jeu Eagles vs. Bucs Wild Card d’aujourd’hui), des émissions de studio originales et des séries de premier plan qui ne sont pas accessibles sur les réseaux ESPN. Les abonnés ESPN+ peuvent acheter des événements PPV UFC et accéder aux vastes archives de contenu à la demande de la plateforme, y compris l’intégralité du catalogue 30 For 30, les rediffusions de jeux et une sélection de films ESPN.

Il est important de noter qu’ESPN+ n’inclut pas l’accès au réseau ESPN. Il s’agit d’un service distinct axé sur le sport, avec une programmation sportive distincte.

Un abonnement ESPN+ coûte 10,99 $ par mois, ou économisez 15 % lorsque vous payez annuellement (110 $). ESPN+ propose également actuellement un forfait économique. Obtenez ESPN+ (avec publicités), Disney+ (avec publicités) et Hulu (avec publicités) pour 14,99 $ par mois.

Principales fonctionnalités d’ESPN+ :

Outils et contenus de sports fantastiques exclusifs de certaines des voix sportives les plus respectées du monde du sport.

Chaque événement UFC Fight Night UFC PPV (les événements PPV sont soumis à des frais supplémentaires).

Football comprenant le championnat EFL, l’US Open Cup et la Bundesliga.

Sports universitaires, notamment l’Ivy League, la Big Sky Conference et l’Atlantic A10 Conference.

MLB et les World Series.

Tennis de haut niveau, dont l’Open d’Australie et Wimbledon.

Le PGA Tour et les Masters

Regardez le football local de la NFL en direct avec une antenne TVHD numérique

Amazone



Si vous coupez le cordon de votre câblodistributeur, vous n’êtes pas seul ; en fait, vous avez de la chance. Vous pouvez toujours regarder la NFL à la télévision avec une antenne intérieure abordable, qui capte les chaînes HDYC locales en direct telles que CBS, NBC, ABC, Fox, PBS, Univision et plus encore. Voici le truc : il n’y a pas de frais mensuels.

Toute personne vivant dans une zone partiellement fermée (celles proches des montagnes ou des appartements au premier étage), un antenne de télévision numérique peut ne pas capter un bon signal – ou n’importe quel signal du tout. Mais pour de nombreux foyers, une antenne de télévision numérique constitue un moyen très peu coûteux de regarder le football universitaire sans payer un câblodistributeur. Les antennes de télévision intérieures peuvent également fournir une sauvegarde TV indispensable si une tempête coupe votre câble (ou si votre câblodistributeur se dispute avec un réseau).

Cette antenne numérique amplifiée peut recevoir des centaines de chaînes de télévision HD, notamment ABC, CBS, NBC, PBS, FOX, Univision, et filtrer les signaux cellulaires et FM. Il reçoit des signaux à 360 degrés et offre une image de haute qualité en 4K, UHD et 1080 HDTV, un son de premier ordre et dispose d’un câble coaxial numérique de 16 pieds. Cette antenne la plus vendue d’Amazon se vend généralement autour de 23 $, mais nous l’avons vue à un prix aussi bas que 15 $.

Regardez le match des Eagles de Philadelphie contre les Buccaneers de Tampa Bay sur votre téléphone avec NFL+

Si vous souhaitez regarder le match sur votre téléphone – et tout le football incroyable à venir cette saison – consultez NFL+. Le service de streaming premium, à partir de 40 $ par an (ou 7 $ par mois), offre un accès au réseau NFL. Et oui, cela inclut les jeux diffusés hors marché. Pour améliorer encore davantage votre expérience NFL, vous pouvez passer à NFL+ Premium avec NFL RedZone et regarder jusqu’à huit matchs de la NFL simultanément. Un essai gratuit de sept jours est disponible.

Principales fonctionnalités de NFL+ :

Vous avez accès à tous les matchs préparatoires de la NFL, y compris ceux qui sont hors marché.

NFL+ vous permet de regarder en streaming des matchs de saison régulière locaux et aux heures de grande écoute sur votre téléphone ou votre tablette, mais pas sur votre téléviseur.

Comprend le réseau NFL (et NFL RedZone avec NFL+ Premium), c’est donc une bonne option pour ceux qui cherchent à diffuser du football en streaming.

Programme du week-end NFL Wild Card 2024



Le calendrier du week-end NFL Wild Card 2024 est ci-dessous. Toutes les heures sont de l’Est.

samedi 13 janvier 2024

Cleveland Browns contre Houston Texans, 16h30 (NBC, Peacock)

Dolphins de Miami contre Chiefs de Kansas City, 20h00 (Peacock)

dimanche 14 janvier 2024

Packers de Green Bay contre Cowboys de Dallas, 16h30 (Fox, Sling TV)

Los Angeles Rams contre Detroit Lions, 20h00 (NBC, Peacock, Sling TV)

lundi 15 janvier 2024

REPROGRAMMÉ : Pittsburgh Steelers contre Buffalo Bills, 16h30 (CBS, Paramount+)

Eagles de Philadelphie contre Buccaneers de Tampa Bay, 20h15 (ABC, ESPN, ESPN+, Sling TV)

Scénarios que nous avons suivis au cours de la saison 2023-2024 de la NFL

Dates importantes à retenir :

La saison régulière 2023 de la NFL se déroule aujourd’hui jusqu’au 7 janvier 2024.

Les séries éliminatoires sont prévues du 13 au 28 janvier 2004.

Le Super Bowl LVIII est prévu le 11 février 2024 à Las Vegas.

