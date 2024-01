Comment regarder le match d’aujourd’hui des Chiefs de Kansas City contre les Ravens de Baltimore : options de diffusion en direct du match de championnat de l’AFC

Lamar Jackson #8 des Ravens de Baltimore cherche à passer alors qu’il s’échauffe avant un match de football de la NFL entre les Ravens de Baltimore et les Dolphins de Miami au stade M&T Bank le 31 décembre 2023 à Baltimore, MD. Michael Owens/Getty Images



C’est Week-end du championnat de la NFL, et le match de championnat de l’AFC est le premier match du programme double d’aujourd’hui. Le match des Chiefs de Kansas City contre les Ravens de Baltimore sera certainement un affrontement intense jusqu’à la fin. Il s’agit d’une confrontation de calibre Super Bowl que vous ne voudrez pas manquer.

Continuez à lire pour savoir quand le jeu démarre et comment le regarder, même si vous n’avez pas de câble.

Remarque : CBS Essentials et Paramount+ sont toutes deux des filiales de Paramount.

Comment et quand regarder le match des Chiefs de Kansas City contre les Ravens de Baltimore

Le match de championnat de l’AFC se jouera le dimanche 28 janvier 2024 à 15 h HE (12 h HP). Le jeu est diffusé sur CBS et diffusé sur les plateformes présentées ci-dessous.

Comment diffuser le match des Chiefs de Kansas City contre les Ravens de Baltimore sans câble

Les dimanches Match des Chiefs de Kansas City contre les Ravens de Baltimore sera diffusé sur CBS. Bien que la plupart des forfaits de câble incluent CBS, il est facile de regarder le match de championnat de l’AFC si CBS n’est pas inclus dans votre abonnement au câble ou si vous n’avez pas de câble du tout. Vos meilleures options de visionnage sont ci-dessous.

Diffusez le match Chiefs vs Ravens sur Paramount +

Si vous ne disposez pas d’un forfait de télévision par câble incluant CBS, vous pouvez diffuser le match Kansas City Chiefs contre Baltimore Ravens via un abonnement à Paramount+. Non seulement vous pouvez regarder le match de championnat de l’AFC 2024 et le Super Bowl 2024 avec un abonnement Paramount+, mais le streamer offre également un accès à du football de haut niveau comme la Ligue des champions en direct et les matchs de football universitaire de la SEC. Et bien sûr, vous bénéficiez également d’un accès à la demande à des émissions populaires telles que « Survivor » et « NCIS ».

Un abonnement à Paramount + coûte 5,99 $ par mois. Regroupez Paramount+ et Showtime pour seulement 11,99 $ par mois. Les jeux NFL en direct sont disponibles en streaming sur tous les niveaux Paramount+.

Obtenez Paramount+ dans le cadre de Walmart+ et regardez le football de la NFL

Le Walmart+ Le service d’abonnement commercial comprend l’accès au niveau Paramount+ Essentials, d’une valeur de 60 $ par an. Les abonnés Walmart+ bénéficient également de réductions sur l’essence dans les stations Mobil et Exxon, d’un accès à des offres spéciales réservées aux membres, d’une livraison à domicile le jour même depuis votre magasin local et bien plus encore.

Walmart+ coûte 98 $ par an. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour connaître toutes les avantages de Walmart+et pour commencer votre essai gratuit de 30 jours.

Pourquoi nous aimons Walmart+ :

Les membres Walmart+ ont accès aux matchs de la NFL diffusés sur CBS via le service de streaming Paramount+, y compris le Super Bowl 2024.

Vous pouvez vous faire livrer vos courses rapidement à votre domicile, parfois le jour même, sans payer. Instacart -comme des balises.

-comme des balises. Les membres Walmart+ bénéficient d’un accès anticipé aux offres Walmart pendant le Black Friday et les événements de vente réservés aux membres.

Vous pouvez effectuer des retours depuis chez vous – Walmart les récupérera pour vous. (Des restrictions s’appliquent ; doit être présent pour le ramassage.)

Diffusez gratuitement le match des Chiefs de Kansas City contre les Ravens de Baltimore avec FuboTV

Vous pouvez regarder les matchs des championnats AFC et NFC sur FuboTV. FuboTV est un service de streaming axé sur le sport qui offre un accès à presque tous les matchs de la NFL de la saison. Les forfaits incluent CBS, les jeux Fox Sunday NFC via “NFL on Fox”, NBC (Sunday Night Football), ESPN (Monday Night Football), NFL Network et plus encore, vous pourrez donc regarder plus que les matchs d’aujourd’hui, le tout sans un abonnement au câble.

Pour regarder le match de championnat de l’AFC sans câble, démarrez un essai gratuit de sept jours de Fubo. Vous pouvez commencer à regarder immédiatement sur votre téléviseur, téléphone, tablette ou ordinateur. En plus du football NFL, vous aurez accès au football universitaire. FuboTV propose des matchs de football MLB, NBA, NHL, MLS et internationaux. FuboTV Pro Tier est au prix de 80 $ par mois après votre essai gratuit de sept jours.

Principales fonctionnalités de FuboTV Pro Tier :

Il n’y a pas de contrat avec FuboTV – vous pouvez annuler à tout moment.

Le niveau Pro comprend 169 chaînes, dont NFL Network. (Vous devrez passer à Ultimate pour NFL RedZone.)

FuboTV comprend toutes les chaînes dont vous aurez besoin pour regarder le football universitaire et professionnel, y compris CBS (non disponible via Sling TV).

Tous les niveaux incluent 1 000 heures d’enregistrement DVR dans le cloud.

Diffusez sur votre téléviseur, téléphone et autres appareils.

Regardez le match des Chiefs de Kansas City contre les Ravens de Baltimore sur Hulu + Live TV

Vous pouvez regarder la NFL, y compris le match de championnat de l’AFC et le match de championnat de la NFC, avec Hulu + Télévision en direct. Le forfait comprend l’accès à 90 chaînes, dont CBS et Fox. Le stockage DVR illimité est également inclus. Regardez tous les matchs sur tous les réseaux avec Hulu + Live TV, et regardez en direct les matchs de pré-saison de la NFL, les matchs exclusifs de la saison régulière en direct, les émissions de studio populaires (y compris NFL Total Access et l’émission nominée aux Emmy Good Morning Football) et bien plus encore.

Hulu + Live TV est fourni avec ESPN+ et Disney+. Son prix est de 77 $.

Regardez le football de la NFL sur votre téléphone avec NFL+

Si vous souhaitez assister aux matchs de championnat AFC et NFC sur votre téléphone ou tablettevérifier NFL+. Le service de streaming premium coûte 7 $ par mois, mais NFL+ propose actuellement des abonnements annuels à 60 % de réduction sur le tarif régulier. Vous ne paierez que 20 $ pour un abonnement annuel.

NFL+ offre un accès au réseau NFL. Et oui, cela inclut les jeux diffusés hors marché. Pour améliorer encore davantage votre expérience NFL, vous pouvez passer à NFL+ Premium avec NFL RedZone (15 $ par mois ; 40 $ par an) et regarder jusqu’à huit matchs de la NFL simultanément. Vous pouvez également revoir des matchs déjà diffusés avec NFL+ Premium. Un essai gratuit de sept jours est disponible.

Principales fonctionnalités de NFL+ :

Vous avez accès à tous les matchs préparatoires de la NFL, y compris ceux qui sont hors marché.

NFL+ vous permet de regarder en streaming des matchs de saison régulière locaux et aux heures de grande écoute sur votre téléphone ou votre tablette, mais pas sur votre téléviseur.

Il inclut le réseau NFL (et NFL RedZone avec NFL+ Premium), c’est donc une bonne option pour ceux qui cherchent à diffuser du football en streaming.

Regardez le football de la NFL en direct avec une antenne TVHD numérique

Antenne



Si vous coupez le cordon avec votre câblodistributeur, vous pouvez toujours regarder la NFL à la télévision avec une antenne intérieure abordable, qui capte les chaînes HDYC locales en direct telles que CBS, NBC, ABC, Fox, PBS, Univision et plus encore. . Voici le truc : contrairement à la télévision par câble, il n’y a pas de frais mensuels.

Ceux qui vivent dans une zone partiellement fermée (ceux à proximité des montagnes ou dans des appartements au premier étage), un antenne de télévision numérique peut ne pas capter un bon signal – ou n’importe quel signal du tout. Mais pour de nombreux foyers, une antenne de télévision numérique constitue un moyen peu coûteux de regarder des sports en direct sans payer de frais mensuels à un câblodistributeur. Les antennes de télévision intérieures peuvent également fournir une sauvegarde TV indispensable si une tempête endommage votre antenne par câble ou par satellite.

Cette antenne numérique amplifiée peut recevoir des centaines de chaînes de télévision HD, notamment ABC, CBS, NBC, PBS, Fox et Univision. Et il peut filtrer les signaux cellulaires et FM. Il reçoit des signaux à 360 degrés et offre une image de haute qualité en 4K, UHD et 1080 HDTV. Un câble coaxial numérique de 16 pieds est inclus. Cette antenne Amazon la plus vendue coûte régulièrement environ 23 $, mais nous l’avons vue en vente à seulement 15 $.

Si vous attendez le coup d’envoi des Chiefs vs. Ravens, c’est le moment idéal pour consulter Amazon. Boutique des fans de la NFL. L’Amazon NFL Fan Shop est rempli à ras bord d’équipements de fans sous licence officielle. Vous y trouverez des maillots, des chapeaux, des drapeaux, des T-shirts, des sweats à capuche et bien plus encore pour que vous puissiez représenter correctement votre équipe préférée. Il existe également de nombreuses bonnes affaires en direct sur Amazon, y compris de grosses offres sur les barres de son et Des téléviseurs pour regarder le football.

Appuyez sur le bouton ci-dessous pour accéder directement à la page NFL Fan Shop sur Amazon et sélectionnez votre équipe préférée.

Qui a l’avantage dans le match Chiefs vs Ravens ?

Selon notre site sœur, CBS Sports, le Les Corbeaux sont favoris avec 3,5 points d’avance.

Ce qu’il faut savoir sur les championnats de conférence NFL 2024

Jake McQuaide, n°43 des Lions de Détroit Getty Images



Attendez-vous à deux matchs de football exceptionnels dimanche, à commencer par les Chiefs de Kansas City contre les Ravens de Baltimore. Match de championnat de l’AFC sur CBS. Il sera suivi par les Lions de Détroit contre les 49ers de San Francisco. Match de championnat NFC sur Fox.

Le champion en titre du Super Bowl Chefs de Kansas City j’espère gagner Super Bowl consécutif victoires, mais ils devront dépasser Lamar Jackson et le Corbeaux de Baltimore ce week-end d’abord. La dernière franchise de football à remporter deux championnats consécutifs du Super Bowl était les New England Patriots, qui ont remporté le Super Bowl au cours des saisons 2003 et 2004.

C’est le Chiefs sixième année consécutive apparaissant dans le match de championnat de l’AFC. Le match de dimanche sera le tout premier match de championnat de l’AFC disputé au stade M&T Bank.

Plus tard dimanche, le Lions de Détroit affronter le 49ers de San Francisco dans le match de championnat NFC. Le match de dimanche marque la première apparition des Lions aux championnats NFC depuis 1992. Le Levi’s Stadium accueillera la confrontation de dimanche.