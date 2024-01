Comment regarder le match d’aujourd’hui des Chiefs de Kansas City contre les Bills de Buffalo : options de diffusion en direct, heure du coup d’envoi

Travis Kelce #87 des Chiefs de Kansas City s’échauffe avant un match de football éliminatoire de la NFL contre les Dolphins de Miami au GEHA Field du Arrowhead Stadium le 13 janvier 2024 à Kansas City, Missouri. Kara Durrette/Getty Images



Patrick Mahomes disputera aujourd’hui son tout premier match éliminatoire sur route de la NFL en tant que Chefs de Kansas City jouer les Buffalo Bills. Les prévisions prévoient conditions améliorées, surtout par rapport à la confrontation enneigée du week-end Wild Card de la semaine dernière à Buffalo. Attendez-vous à un affrontement formidable entre deux équipes de premier plan de l’AFC et, oui, à une observation de Taylor Swift.

Continuez à lire pour découvrir toutes les façons dont vous pouvez regarder le match éliminatoire de la division NFL des Chiefs de Kansas City contre les Bills de Buffalo aujourd’hui.

Comment regarder le match des Chiefs de Kansas City contre les Bills de Buffalo



Le match des Chiefs de Kansas City contre les Buffalo Bills se jouera le dimanche 21 janvier 2024 à 18 h 30 HE (15 h 30 HP). Le jeu sera diffusé sur CBS et diffusé en direct sur Paramount+.

Comment regarder le match des Chiefs de Kansas City contre les Buffalo Bills sans câble

Bien que la plupart des forfaits de câble incluent CBS, il est facile de regarder le match si CBS n’est pas inclus dans votre abonnement au câble ou si vous n’avez pas de câble du tout. Vos meilleures options de visionnage sont ci-dessous.

Diffusez le jeu sur Paramount +

Si vous ne disposez pas d’un forfait de télévision par câble incluant CBS, l’un des moyens les plus simples de regarder tous les matchs de la NFL en direct diffusés sur CBS consiste à souscrire à Paramount+. Le streamer offre un accès à tous les matchs de la NFL télévisés localement et nationalement sur CBS sur tous ses niveaux d’abonnement. De plus, vous pouvez regarder des matchs de football de haut niveau comme la Ligue des champions en direct et les matchs de football universitaire de la SEC, ainsi que des émissions populaires telles que « Survivor » et « NCIS ». Paramount+ est également le site de streaming exclusif pour Super Bowl LVIII en 2024.

Un abonnement à Paramount + coûte 5,99 $ par mois. Regroupez Paramount+ et Showtime pour seulement 11,99 $ par mois.

Obtenez Paramount+ dans le cadre de Walmart+ et regardez les séries éliminatoires de la NFL

Le Walmart+ Le service d’abonnement commercial comprend l’accès au niveau Paramount+ Essentials (avec des jeux NFL en direct comme celui-ci), d’une valeur de 60 $ par an. Les abonnés Walmart+ bénéficient également de réductions sur l’essence dans les stations Mobil et Exxon, d’un accès à des offres spéciales réservées aux membres (y compris les offres de vacances de Walmart), d’une livraison à domicile le jour même depuis votre magasin local et bien plus encore.

Walmart+ coûte 98 $ par an. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour connaître toutes les avantages de Walmart+et pour commencer votre essai gratuit de 30 jours.

Pourquoi nous aimons Walmart+ :

Les membres Walmart+ ont accès à ce jeu via le service de streaming Paramount+.

Vous pouvez vous faire livrer vos courses rapidement à votre domicile, parfois le jour même, sans payer. Instacart -comme des balises.

-comme des balises. Les membres Walmart+ bénéficient d’un accès anticipé aux offres Black Friday de Walmart.

Vous pouvez effectuer des retours depuis chez vous – Walmart les récupérera pour vous. (Des restrictions s’appliquent ; doit être présent pour le ramassage.)

Regardez gratuitement le match des Chiefs de Kansas City contre les Buffalo Bills avec FuboTV



Vous pouvez également regarder le jeu sur FuboTV. FuboTV est un service de streaming axé sur le sport qui offre un accès à presque tous les matchs de la NFL de la saison. Les forfaits incluent CBS, les jeux Fox Sunday NFC via “NFL on Fox”, NBC (Sunday Night Football), ESPN (Monday Night Football), NFL Network et plus encore, vous pourrez donc regarder plus que les matchs d’aujourd’hui, le tout sans un abonnement au câble.

Pour regarder la NFL sans câble, démarrez un essai gratuit de sept jours de Fubo. Vous pouvez commencer à regarder immédiatement sur votre téléviseur, téléphone, tablette ou ordinateur. En plus du football NFL, FuboTV propose des matchs de football MLB, NBA, NHL, MLS et internationaux.

Principales fonctionnalités de FuboTV Pro Tier :

Il n’y a pas de contrat avec FuboTV – vous pouvez annuler à tout moment.

Le niveau Pro comprend 169 chaînes, dont NFL Network. (Vous devrez passer à Ultimate pour NFL RedZone.)

FuboTV comprend toutes les chaînes dont vous aurez besoin pour regarder le football universitaire et professionnel, y compris CBS (non disponible via Sling TV).

Tous les niveaux incluent 1 000 heures d’enregistrement DVR dans le cloud.

Diffusez sur votre téléviseur, votre téléphone et d’autres appareils.

Regardez le match des Chiefs de Kansas City contre les Buffalo Bills sur Hulu + Live TV

Vous pouvez regarder la NFL, y compris le NFL Network, avec Hulu + Télévision en direct. Le forfait comprend l’accès à 90 chaînes, dont Fox et FS1. Le stockage DVR illimité est également inclus. Regardez tous les matchs sur tous les réseaux avec Hulu + Live TV, et regardez en direct les matchs de pré-saison de la NFL, les matchs exclusifs de la saison régulière en direct, les émissions de studio populaires (y compris NFL Total Access et l’émission nominée aux Emmy Good Morning Football) et bien plus encore.

Hulu + Live TV est fourni avec ESPN+ et Disney+ pour 77 $ par mois.

Regardez le football de la NFL en direct avec une antenne TVHD numérique

Amazone



Si vous coupez le cordon de votre câblodistributeur, vous n’êtes pas seul ; en fait, vous avez de la chance. Vous pouvez toujours regarder la NFL à la télévision avec une antenne intérieure abordable, qui capte les chaînes HDYC locales en direct telles que CBS, NBC, ABC, Fox, PBS, Univision et plus encore. Voici le truc : il n’y a pas de frais mensuels.

Toute personne vivant dans une zone partiellement fermée (celles proches des montagnes ou des appartements au premier étage), un antenne de télévision numérique peut ne pas capter un bon signal – ou n’importe quel signal du tout. Mais pour de nombreux foyers, une antenne de télévision numérique constitue un moyen très peu coûteux de regarder le football universitaire sans payer un câblodistributeur. Les antennes de télévision intérieures peuvent également fournir une sauvegarde TV indispensable si une tempête coupe votre câble (ou si votre câblodistributeur se dispute avec un réseau).

Cette antenne numérique amplifiée peut recevoir des centaines de chaînes de télévision HD, notamment ABC, CBS, NBC, PBS, FOX, Univision, et filtrer les signaux cellulaires et FM. Il reçoit des signaux à 360 degrés et offre une image de haute qualité en 4K, UHD et 1080 HDTV, un son de premier ordre et dispose d’un câble coaxial numérique de 16 pieds. Cette antenne la plus vendue d’Amazon se vend généralement environ 23 $, bien que nous l’ayons vue à un prix aussi bas que 15 $.

Regardez le match Kansas City Chiefs contre Buffalo Bills sur votre téléphone avec NFL+

Si vous voulez regarder ce match sur votre téléphone – et tout le football incroyable à venir cette saison – consultez NFL+. Le service de streaming premium, à partir de 40 $ par an (ou 7 $ par mois), offre un accès au réseau NFL. Et oui, cela inclut les jeux diffusés hors marché. Pour améliorer encore davantage votre expérience NFL, vous pouvez passer à NFL+ Premium avec NFL RedZone et regarder jusqu’à huit matchs de la NFL simultanément. Un essai gratuit de sept jours est disponible.

Principales fonctionnalités de NFL+ :

Vous avez accès à tous les matchs préparatoires de la NFL, y compris ceux qui sont hors marché.

NFL+ vous permet de regarder en streaming des matchs de saison régulière locaux et aux heures de grande écoute sur votre téléphone ou votre tablette, mais pas sur votre téléviseur.

Comprend le réseau NFL (et NFL RedZone avec NFL+ Premium), c’est donc une bonne option pour ceux qui cherchent à diffuser du football en streaming.

Calendrier de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires de la NFL 2024



Le 2024 Tour de division des séries éliminatoires de la NFL Le calendrier des séries éliminatoires est ci-dessous. Toutes les heures sont de l’Est.

samedi 20 janvier 2024

Texans de Houston contre Ravens de Baltimore, 16 h 30 HE (13 h 30 HP), ABC, ESPN, ESPN+

Packers de Green Bay contre 49ers de San Francisco, 20 h 15 HE (17 h 15 HP), Fox

dimanche 21 janvier 2024

Buccaneers de Tampa Bay contre Lions de Détroit, 15 h HE (12 h HP), NBC

Chiefs de Kansas City contre Buffalo Bills, 18 h 30 HE (15 h 30 HP), CBS

Les intrigues que nous suivons cette saison

Dates importantes à retenir :

Les matchs éliminatoires sont programmés jusqu’au 28 janvier 2004.

Super Bowl LVIII est prévu le 11 février 2024 à Las Vegas.

L’ère NFL de Taylor Swift : Toutes les questions selon lesquelles la NFL reviendrait à la vie “PT” (c’est-à-dire avant Taylor) maintenant que Taylor Swift s’est imposée comme une fan légitime des Chiefs de Kansas City ont reçu une réponse. Depuis Rapide est entré dans le stade Arrowhead pour regarder son petit ami Travis Kelce et les Chiefs jouer, les fans n’en ont pas eu assez de voir Swift dans les tribunes. Malgré la tentative de la ligue d’atténuer la couverture médiatique de Swift, en donnant beaucoup de matériel à cérémonie de prix et animateurs de talk-shows de fin de soirée, la manie de Taylor Swift a officiellement frappé la NFL sans aucun signe de ralentissement pendant les séries éliminatoires. Swift repart en tournée le 7 février 2024 à Tokyo, au Japon, ce qui signifie qu’elle manquera le Super Bowl LVIII si les Chiefs de Kelce vont jusqu’au bout. D’ici là, attendez-vous à de nombreuses coupures de match contre Taylor Swift dans les tribunes, même si la NFL jure de ne pas le faire.

Est-ce l’année des Lions ? L’histoire de Cendrillon de la saison 2023-2024 de la NFL, les Lions de Détroit, sont à deux matchs de la toute première apparition de la franchise au Super Bowl. Les Lions ont montré de quoi ils étaient capables lors de leur victoire 23-24 sur la Wild Card contre les Rams de Los Angeles. Les deux équipes ont fait la une des journaux en 2021 lorsqu’elles ont échangé leurs quarts, envoyant Matthew Stafford aux Rams en échange de l’ancien quart-arrière des Rams Jared Goff. Goff a finalement pris sa revanche avec la victoire de dimanche, gagnant le respect des fans et de l’entraîneur-chef des Lions. Dan Campbell le long du chemin.

