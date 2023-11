Comment regarder le match Clemson contre Georgia Tech : informations sur le streaming et la télévision

Les Clemson Tigers (5-4) rencontrent un adversaire familier lorsqu’ils accueilleront les Georgia Tech Yellow Jackets (5-4) le samedi 11 novembre 2023 au Memorial Stadium lors d’une confrontation avec l’ACC.

Clemson possède la 55e attaque cette saison (402 verges par match) et a été encore plus efficace de l’autre côté du ballon, se classant sixième avec seulement 274,3 verges allouées par match. Georgia Tech se classe 28e dans le FBS avec 33,2 points par match en attaque, et 104e avec 30,1 points accordés par match du côté défensif du ballon.

Dans l’article ci-dessous, nous vous donnerons tous les détails que vous devez savoir sur la façon de regarder ce match sur ABC.

Informations sur le match Clemson contre Georgia Tech

Date: samedi 11 novembre 2023

samedi 11 novembre 2023 Temps: 12h00 HE

12h00 HE Canal: abc

Berkeley, Californie

Berkeley, Californie Lieu: Stade commémoratif

Comment regarder les matchs de la semaine 11

Georgia Tech Statistiques Clés

Clémson Géorgie Tech 402 (60e) Désactivé. Verges moy. (Rang) 465,3 (17e) 274,3 (5e) Déf. Verges moy. (Rang) 453,7 (124e) 159,7 (69e) Rush Yards Moy. (Rang) 204.1 (13e) 242,3 (55e) Passer des verges en moyenne. (Rang) 261,2 (43e) 16 (107e) Chiffre d’affaires (rang) 14 (80e) 15 (31) Points à retenir (classement) 17 (17e)

Leaders statistiques de Clemson

Cade Klubnik compte 2 056 verges par la passe pour Clemson, complétant 62,8 % de ses passes et enregistrant 14 touchés et six interceptions cette saison.

Le meilleur coureur de l’équipe, Phil Mafah, a porté le ballon 109 fois pour 625 yards (69,4 par match), marquant huit fois.

Will Shipley a porté le ballon 112 fois pour 515 verges (57,2 par match) et trois touchés.

Les 445 verges de Beaux Collins en tant que receveur rythment l’équipe. Il a été ciblé 59 fois et a enregistré 33 attrapés et deux touchés.

Tyler Brown a réalisé jusqu’à présent une saison de 404 verges avec trois touchés, récoltant 32 passes sur 44 cibles.

Jake Briningstool a été la cible de 50 passes et a réalisé 33 réceptions pour 357 verges, soit une moyenne de 39,7 verges par match. Il a trouvé la zone des buts à trois reprises dans les airs cette saison.

Leaders des statistiques de Georgia Tech

Haynes King a été une double menace pour Georgia Tech cette saison. Il totalise 2 330 verges par la passe (258,9 par match) tout en complétant 63,3 % de ses passes. Il a lancé 22 passes de touché et 10 interceptions cette saison. Au sol, il a compilé 545 verges (60,6 verges par match) en 76 courses avec cinq touchés au sol.

Jamal Haynes a porté le ballon 115 fois pour 664 verges, avec six touchés.

Eric Singleton Jr. rythme son équipe avec 552 verges sur réception sur 33 réceptions avec six touchés.

Malik Rutherford a capté 37 passes et compilé 432 verges sur réception (48 par match) avec trois touchés.

Les 19 attrapés de Dominick Blaylock (sur 29 cibles) lui ont rapporté 269 yards (29,9 ypg) et un touché.

