Comment regarder le match Chivas vs Leon Liga MX d’aujourd’hui : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Comment regarder le match de Liga MX entre CD Guadalajara et Leon, ainsi que l’heure du coup d’envoi et les nouvelles de l’équipe.

Le calendrier de l’Apertura 2024 présente un match difficile pour Chivas Guadalajara alors qu’ils se préparent à accueillir Léon à l’Estadio Akron ce mercredi soir. Ligue MX Cette rencontre est importante pour le Rebaño Sagrado, qui est impatient de retrouver sa forme victorieuse et de renforcer sa confiance à l’approche des étapes critiques du tournoi.

Chivas vient de perdre 1-0 contre América lors de la 7e journée, ce qui le place à la septième place avec 11 points. Leon, de son côté, a perdu 1-2 contre Cruz Azul et reste à la 16e place du classement général avec seulement quatre points sous son compteur.

Ici, BUT vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne de télévision, les détails de diffusion en continu et plus encore.

Comment regarder CD Guadalajara vs Leon en ligne – Chaînes de télévision et diffusions en direct

Dans le États-Unis (US)le match de Liga MX entre Chivas et Leon sera disponible pour regarder et diffuser en direct en ligne via Fubo (inscrivez-vous pour un essai gratuit de 7 jours), Diffusion de DirecTV, Univision et Paon.

Comment regarder n’importe où avec un VPN

Heure du coup d’envoi du match CD Guadalajara vs Leon

Le match de Liga MX entre Chivas et Leon se jouera à l’Estadio Akron à Zapopan, au Mexique. Le coup d’envoi sera donné à 21h00 HE/18h00 HP sur Mercredi 18 septembredans le États-Unis (US).

Nouvelles et effectifs de l’équipe

Actualités de l’équipe CD Guadalajara

Javier Hernandez est de retour dans le giron et pourrait obtenir des minutes contre l’équipe Emerald. Lors de la défaite 1-0 contre America, Pavel Pérez a subi un traumatisme direct à la cuisse antérieure droite et ne participera pas à ce match. Cade Cowell continue son absence en raison de douleurs musculaires et travaille à sa récupération.

XI possible de Chivas : Rangel ; Mozo, Briseno, Orozco, Castillo ; González ; Alvarado, Gutierrez, Beltran, Pérez ; A. González

Nouvelles de l’équipe Leon

León doit faire face à plusieurs problèmes de blessures avant son prochain match. Stiven Mendoza est incertain en raison d’une blessure musculaire et n’a pas encore fait d’apparition cette saison. Ettson Ayon est également incertain en raison d’une blessure à la jambe, n’ayant joué aucun match jusqu’à présent.

Défenseur central Adonis Frías est confronté à une blessure et est également répertorié comme incertain, n’ayant joué aucun match cette saison. Enfin, l’attaquant Federico Viñas se remet d’une blessure au tendon d’Achille et n’a pas encore participé à un match. L’équipe devra évaluer ces joueurs de près alors qu’ils se préparent pour leur prochain match.

XI possible de Léon : Blanco ; Guerra, Barreiro, Bellon, Reyes ; Moreno, Guardado, Estrada; Ramírez

Bilan face à face

