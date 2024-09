Comment regarder le match Canucks vs Oilers lors du Young Stars Classic de vendredi

Compositions projetées des espoirs des Canucks pour le match Young Stars Classic de vendredi contre les Oilers.

Les Canucks de Vancouver chercheront à se venger vendredi soir alors qu’ils affronteront l’équipe qui les a éliminés des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2024 : les Oilers d’Edmonton.

D’accord, ce n’est pas vraiment un match de revanche, car les équipes qui porteront les maillots des Canucks et des Oilers seront composées de jeunes espoirs et de joueurs de la LAH plutôt que de joueurs comme JT Miller et Connor McDavid. Néanmoins, ce sera excitant de retrouver enfin le hockey après une longue intersaison alors que les espoirs des Canucks affronteront les espoirs des Oilers à Penticton lors de la Classique des jeunes étoiles 2024.

« C’est ce que j’ai prévu depuis un bon bout de temps », a déclaré le nouvel entraîneur-chef des Canucks d’Abbotsford et ancien joueur des Canucks de Vancouver, Manny Malhotra. « C’est agréable de se retrouver sur la glace avec eux et de faire des trucs de hockey… On sort des habitudes estivales et du mode hockey estival. Le plus important, c’est de revenir à la structure et de reconnaître les détails du jeu. »

Ceux qui habitent à Penticton — ou qui ont fait le déplacement pour le week-end — peuvent assister aux matchs en personne, mais ceux qui ne sont pas à Penticton ne sont pas en reste. Les Canucks diffuseront les matchs en direct sur Canucks.com, avec une description commentée par Brendan Batchelor de Sportsnet 650.

Batchelor sera accompagné d’un commentateur différent pour chaque match. Le match de vendredi sera animé par la journaliste des Oilers Paige Martin, le match de dimanche contre les Jets de Winnipeg sera animé par le commentateur radio des Jets Mitchell Clinton, et le match de lundi contre les Flames de Calgary sera animé par Brendan Parker de Flames TV.

Par le passé, les Canucks ont diffusé les matchs des Young Stars non seulement sur leur site Web, mais aussi sur YouTube. Selon les Canucks, le plan pour cette année est de diffuser le match entièrement sur Canucks.com.

Lignes projetées des Canucks

Voici les compositions projetées pour le match de vendredi soir selon Batchelor, bien que les gardiens de but soient actuellement en suspens :

Les attaquants invités Ty Halaburda et Deagan McMillan seront laissés de côté, tout comme les défenseurs sélectionnés au repêchage Sawyer Mynio et Basile Sansonnens.

Lignes projetées par les Oilers

Les Oilers, quant à eux, seront envoyer une programmation avec une première ligne qui comprend deux choix de premier tour : Sam O’Reilly, qu’ils ont sélectionné au 32e rang du repêchage de cette année, et Matt Savoie, le neuvième choix du repêchage de 2022 par les Sabres de Buffalo, qu’ils ont acquis via un échange pendant l’intersaison.

Connor Clattenburg – Sam O’Reilly – Matt Savoie

Matvey Petrov – Dalyn Wakely – James Stefan

William Nicholl – Jayden Grubbe – Ethan De Jong

Jesse Heslop – Carl Berglund – Brayden Boehm

Frankie Marrelli – Maximus Wanner

Hyde Davidson-Marc Lajoie

Nate Corbet – Rhys Pederson

Le gardien partant des Oilers est actuellement inconnu.

Calendrier de la Classique des jeunes étoiles

Voici le programme complet des matchs de ce week-end :

Vendredi 13 septembre

Match 1 : Calgary contre Winnipeg à 16h00 (heure du Pacifique)

Match 2 : Vancouver contre Edmonton à 19 h 30 (heure du Pacifique)

Samedi 14 septembre

Match de démonstration : Penticton Vees contre Salmon Arm à 15 h 00 (heure du Pacifique)

Match 3 : Calgary contre Edmonton à 19 h 30 (heure du Pacifique)

Dimanche 15 septembre

Match 4 : Vancouver contre Winnipeg à 14h00 (heure du Pacifique)

Lundi 16 septembre

Match 5 : Winnipeg contre Edmonton à 11h00 (heure du Pacifique)

Match 6 : Calgary contre Vancouver à 14h30 (heure du Pacifique)