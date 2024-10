Comment regarder le match 2 des Dodgers contre les Yankees World Series – 26 octobre

Skrive de données

Les Dodgers de Los Angeles accueilleront les Yankees de New York lors du deuxième match des World Series samedi à 20 h 08 HE, en direct sur FOX depuis le Dodger Stadium. Les Yankees chercheront à rebondir après avoir pris du retard dans la série lors du premier match. Carlos Rodon débutera pour les Yankees et Yoshinobu Yamamoto est le partant des Dodgers pour cette compétition.

Découvrez tout ce que vous devez savoir pour regarder la compétition Dodgers contre Yankees.

Les Dodgers marquent sur un ballon sacrifice de Will Smith, donnant à Los Angeles une avance de 1-0 sur les Yankees Les Dodgers de Los Angeles ont marqué sur un ballon sacrifice de Will Smith pour prendre une avance de 1-0 sur les Yankees de New York.

Informations sur le jeu Dodgers contre Yankees et comment regarder

Quand: Samedi 26 octobre 2024 à 20 h 08 HE

Où: Stade Dodger à Los Angeles, Californie

TV: Regarder sur FOX

Score de la boîte : Renard Sports

Prédiction Dodgers contre Yankees

Prédiction des scores : Dodgers 4, Yankees 3

Prédiction totale : Moins de 9 courses

Probabilités de gagner : Dodgers 55%, Yankees 45%

Dodgers contre Yankees face à face

Date Préféré Propagé Total Moneyline préférée Ligne d’argent des outsiders Résultat 25/10/2024 Dodgers -1,5 9 -123 +104 6-3 DAL 09/06/2024 Dodgers -1,5 7.5 -124 +104 6-4 NY 08/06/2024 Yankees -1,5 8.5 -116 -103 11-3 DAL 07/06/2024 Dodgers -1,5 8.5 -157 +132 2-1 DAL 04/06/2023 Dodgers -1,5 8.5 -175 +150 4-1 NY 03/06/2023 Yankees -1,5 9 -111 -108 6-3 NY 02/06/2023 Dodgers -1,5 8 -143 +123 8-4 DAL

Dodgers Statistiques des 10 derniers matchs

Statistique Moyenne/Total Enregistrer 7-3 Courses par match 6.7 HEURE 19 ÈRE 3,54 Maternelle/9 8.1

Aperçu des joueurs des Dodgers

Shohei Ohtani rythme les Dodgers dans les circuits (54), les points produits (130) et a accumulé une moyenne au bâton de 0,310, un sommet pour l’équipe.

Les circuits d’Ohtani le placent deuxième dans les majors et il se classe deuxième en RBI.

Ohtani réalise une séquence de cinq matchs avec coup sûr dans ce match. Lors de ses cinq dernières sorties, il atteint 0,350 avec un double, deux circuits, six buts sur balles et cinq points produits.

Freddie Freeman frappe .282 avec 35 doubles, deux triples, 22 circuits et 78 buts sur balles.

Freeman est 58e pour les circuits en MLB et 28e en RBI.

Mookie Betts frappe .289 avec 24 doubles, cinq triples, 19 circuits et 61 buts sur balles.

Teoscar Hernandez atteint 0,272 avec 32 doubles, deux triples, 33 circuits et 53 buts sur balles.

Hernandez a enregistré au moins un coup sûr lors de deux matchs consécutifs. Lors de ses cinq derniers matchs, il atteint 0,150 avec trois buts sur balles et un point produit.

Jeux récents et à venir des Dodgers

Date Adversaire Score Match de pitch 16 octobre @ Mets V 8-0 Walker Buehler contre Luis Severino 17 octobre @ Mets F 10-2 Yoshinobu Yamamoto contre José Quintana 18 octobre @ Mets L12-6 Jack Flaherty contre David Peterson 20 octobre Mets F 10-5 Michael Kopech contre Sean Manaea 25 octobre Yankees V 6-3 Jack Flaherty contre Gerrit Cole 26 octobre Yankees – Yoshinobu Yamamoto contre Carlos Rodon 28 octobre @Yankees – À déterminer contre Clarke Schmidt 29 octobre @Yankees – À déterminer ou à déterminer 30 octobre @Yankees – À déterminer ou à déterminer 1er novembre Yankees – À déterminer ou à déterminer 2 novembre Yankees – À déterminer ou à déterminer

Yankees Statistiques des 10 derniers matchs

Statistique Moyenne/Total Enregistrer 7-3 Courses par match 4.6 HEURE 14 ÈRE 3.45 Maternelle/9 8.4

Aperçu des joueurs des Yankees

Aaron Judge mène les Yankees avec 58 circuits et 144 points produits, tout en affichant une moyenne au bâton de 0,322, le sommet de l’équipe.

Le total de circuits de Judge le place au premier rang des majors et il se classe premier en RBI.

Juan Soto atteint 0,288 avec 31 doubles, quatre triples, 41 circuits et 129 buts sur balles.

Soto se classe quatrième au classement général pour les circuits et sixième pour les points produits cette année.

Jazz Chisholm compte 21 doubles, quatre triples, 24 circuits et 53 buts sur balles tout en atteignant 0,256.

Gleyber Torres bat .257 avec 26 doubles, 15 circuits et 65 buts sur balles.

Jeux récents et à venir des Yankees

Date Adversaire Score Match de pitch 15 octobre Gardiens V 6-3 Gerrit Cole contre Tanner Bibee 17 octobre @ Gardiens L 7-5 Clarke Schmidt contre Matthew Boyd 18 octobre @ Gardiens F 8-6 Luis Gil contre Gavin Williams 19 octobre @ Gardiens V 5-2 Carlos Rodón contre Tanner Bibee 25 octobre @ Dodgers L6-3 Gerrit Cole contre Jack Flaherty 26 octobre @ Dodgers – Carlos Rodón contre Yoshinobu Yamamoto 28 octobre Dodgers – Clarke Schmidt contre à déterminer 29 octobre Dodgers – À déterminer ou à déterminer 30 octobre Dodgers – À déterminer ou à déterminer 1er novembre @ Dodgers – À déterminer ou à déterminer 2 novembre @ Dodgers – À déterminer ou à déterminer

