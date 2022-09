Comment regarder le livestream Disney D23 Expo 2022

Disney organise une autre D23 Expo, une convention remplie d’actualités, de panels, de performances, de rencontres et plus encore pour tout, du géant du divertissement, de l’animation pour enfants aux super-héros de l’univers Marvel.

Si, toutefois, vous ne pouvez pas vous rendre au centre de congrès d’Anaheim en Californie, vous vous demandez peut-être comment vous tenir au courant de toutes les annonces. Heureusement, certains des panneaux seront diffusés en direct, afin que vous puissiez regarder dans le confort de votre foyer, où que vous soyez dans le monde.

Malheureusement, tous les événements ne sont pas partagés virtuellement. Cela inclut les grands panneaux pour le MCU, Star Wars, Pixar et Disney Animation. Cependant, il reste encore quelques événements intéressants à connaître. Voici comment vous connecter et un calendrier de tous les événements diffusés en continu à D23.

Vous pouvez également découvrir comment regarder les films Marvel dans l’ordre et savoir si Disney se soucie plus de Pixar.

Quand a lieu Disney’s D23 Expo 2022 ?

L’Expo D23 2022 se déroulera du Du vendredi 9 septembre au dimanche 11 septembre. Regardez la bande-annonce officielle ci-dessous :

Comment regarder l’Expo Disney D23 2022 depuis chez soi

Disney diffusera en direct environ huit heures par jour, avec un mélange de panels en direct, la cérémonie des Disney Legends Awards, des conférences et plus encore.

Vous pouvez vous connecter via les chaînes suivantes :

L’événement sera animé par Ashley Eckstein, voix d’Ahsoka Tano dans The Clone Wars et créatrice de mode du label geek Her Universe. Elle sera rejointe par Mark Daniel de Disney Parks Live Entertainment, Bret Iwan – la voix de Mickey Mouse, l’influenceur TikTok Juju Green, Ryan March de Disney Vacation Club et Alyssa Navarro de Walt Disney Studios.

A quand les panels virtuels D23 Expo 2022 ?

Voici tous les panels diffusés en direct à J23 dans l’ordre chronologique :

vendredi 9 septembre 2022

Cérémonie de remise des prix Disney Legends – 10 h 30 PT / 18 h 30 BST / 13 h HE

La con débutera par une présentation avec le PDG Bob Chapek, honorant certains des contributeurs importants à l’univers Disney, notamment Kristel Bell, Patrick Dempsey, Idina Menzel et bien d’autres.

Vitrine des jeux Disney et Marvel – 13h PT / 21h BST / 16h HE

Fanatiques de jeux, écoutez. Disney et Marvel présenteront des bandes-annonces et des nouvelles pour des titres tels que Disney Dreamlight Valley, Marvel’s Midnight Suns, Lego Star Wars: The Skywalker Saga et d’autres jeux non annoncés.

Disney For Scores Podcast Live célèbre la musique Marvel – 14h30 PT / 22h30 BST / 17h30 HE

Jon Burlingame de Variety interviewera certains des compositeurs Marvel les plus populaires à propos de leur travail.

Disney Legends in Conversation – 16 h 00 PT / 12 h 00 BST (le lendemain) / 19 h 00 HE

Les membres des “Disney Legends” se joindront à un panel pour discuter de leur propre carrière.

D23 Expo Mousequerade 2022 – 18 h 00 PT / 2 h 00 BST (le lendemain) / 21 h HE

Le concours de cosplay officiel de Disney permettra aux utilisateurs de voter depuis chez eux et sera jugé par Yvette Nicole Brown, Ashley Eckstein et Ally Maki.

samedi 10 septembre 2022

Talkin’ Pets avec les vétérinaires de National Geographic – 10 h 30 PT / 18 h 30 BST / 13 h HE

Des visages célèbres d’émissions sur le thème des animaux sur le National Geographic se joindront pour discuter de leurs émissions populaires, avec des invités tels que le docteur Jan Pol, Rain Westgard et Alfonso Ribeiro.

Bob’s Burgers – 12h PT / 20h BST / 15h ET

Les acteurs et les créateurs de la série animée seront sur ce panel pour célébrer la sortie du nouveau film Bob’s Burgers.

Marvel Comics: Célébration des 60 ans de l’incroyable Spider-Man – 14h PT / 22h BST / 17h HE

Le rédacteur en chef exécutif de Spider Nick Lowe et le rédacteur en chef CB Cebulski discutent des 60 ans d’histoire de la bande dessinée de Peter Parker et Spider-Man.

Disney’s Epic Entertainment Showcase : La comédie musicale : l’extravagance ! – 15h30 PT / 23h30 BST / 18h30 HE

Ce panel comprendra des interviews, des performances et des extraits de clips inédits de Disney +, Disney Channel et Disney Junior.

J23 Disney Stars Trivia Showdown – 18h PT / 2h BST (le lendemain) / 21h ET

Nina West accueillera un panel de célébrités qui participeront à des quiz et à des défis physiques sur le thème de Disney.

The Making of Disney100: L’exposition – 18h30 PT / 2h30 BST (le lendemain) / 21h30 HE

Les producteurs de Walt Disney Archives, Semmel Exhibitions et Studio TK discutent de tous les détails de la prochaine exposition Disney100 à venir au Franklin Institute en février prochain.

dimanche 11 septembre 2022

Un avenir sans limites : parcs, expériences et produits Disney – 10h30 PT / 18h30 BST / 13h HE

Le président des parcs, expériences et produits Disney, Josh D’Amaro, discute de tous les projets à venir pour les parcs, les croisières et plus encore – un incontournable pour tout grand fan de Disney.

Walt Disney Imagineering: 70 ans de réalisation de l’impossible, possible – 13h PT / 21h BST / 16h HE

Imagineers se réunira pour discuter du travail innovant qu’ils ont créé pour divers projets Disney.

Explorez le monde avec la nouvelle génération de National Geographic ! – 15h45 PT / 23h45 BST / 18h45 HE

Le prochain groupe de stars de NG explorera des coins reculés du monde, montrant des paysages spectaculaires, une faune étonnante et d’autres cultures.

J23 Disney Stars Trivia Showdown – 17h PT / 1h BST / 20h ET

Nina West accueillera un panel de célébrités qui participeront à des quiz et à des défis physiques sur le thème de Disney.