Comment regarder le lancement mondial de Realme GT

Nous avons suivi le développement du Realme GT et après son lancement initial en Chine, il est maintenant temps pour le téléphone d’aller plus loin. Nous expliquons ici comment vous connecter à l’événement de lancement mondial.

Lorsque Qualcomm a annoncé son nouveau silicium mobile de classe phare – le Snapdragon 888 – à la fin de l’année dernière, Realme faisait partie d’une poignée de fabricants qui ont promis d’être les premières entreprises à lancer des appareils sur le marché, alimentés par cette dernière puce suralimentée.

Depuis, nous avons applaudi (et dans certains cas des mains) sur des téléphones phares 2021 au visage frais des fabricants en question, comme Xiaomi Mi 11 et Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, mais nous n’avons pas encore fait l’expérience du nouveau Realme meilleur chien – le Realme GT.

Si vous souhaitez regarder l’événement, Realme a programmé le flux de lancement mondial de la GT pour Mardi 15 juin à 15h00 BST (il est 16h00 CEST ou 19h30 IST). Nous avons intégré le flux YouTube en anglais en haut de cet article pour votre commodité.

En ce qui concerne le téléphone lui-même, nous sommes déjà au courant de la fiche technique qu’il apporte; avec un Snapdragon 888 en son cœur, au moins 8 Go de RAM LPDDR5, 128 Go de stockage UFS 3.1 rapide, 5G, WiFi 6E, un appareil photo principal de 64 Mp, une charge rapide de 65 W et un écran AMOLED de 120 Hz.

Le prix européen divulgué de 549 € (environ 475 £ / 670 $ US / 48 780 INR) pour la version de 12 Go de RAM de plus grande capacité est également bénéfique pour les SKU plus modestes.

Le téléphone est disponible en trois finitions au lancement : des variantes argentées et bleu foncé à dos en verre, ainsi qu’un modèle « Racing Yellow », qui présente un dos en cuir végétalien jaune avec une bande noire descendant du module de l’appareil photo.

Après le lancement original du téléphone en Chine, la GT aurait reçu plus d’un million de réservations avant sa sortie initiale du 10 mars. Il sera donc intéressant de voir si la société peut reproduire le même intérêt plusieurs mois plus tard sur ces nouveaux marchés internationaux.

