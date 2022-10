Comment regarder le lancement Google Pixel 7 d’aujourd’hui

Google est sur le point de diffuser son événement matériel annuel qui cette année sert de scène à l’arrivée tant attendue, mais à peine secrète, des Pixel 7, Pixel 7 Pro et de la première smartwatch de la société, la Pixel Watch.

Nous avons intégré le flux plus bas sur cette page, avec des événements prévus pour démarrer à 10 h HE (15h00 BST, 16h00 CEST) aujourd’hui (6 octobre 2022), ce qui signifie qu’il ne pourrait pas être plus facile de se connecter.

Vous pouvez également regardez-le ici sur le site officiel de Google.

Avec l’arrivée du Pixel 6 à peu près à la même époque l’année dernière, il n’est pas surprenant que Google annonce cette fois-ci les Pixel 7 et 7 Pro. Mieux encore, il dévoilera certainement tous les détails sur la Pixel Watch, la smartwatch que la société espère sûrement être une véritable alternative Apple Watch qui peut inciter les gens à rester avec Android. Il est également question d’une mise à jour sur la tablette Pixel que la société a déjà taquinée.

Google pourrait même avoir une surprise ou deux dans sa manche – la seule façon de le savoir est de se connecter et de voir. D’après les supports marketing, il est évident qu’il veut montrer comment le Pixel 7, Pixel Watch et Pixel Buds Pro (qui sont déjà sortis et que nous avons examinés ici) fonctionnent ensemble, de la même manière qu’Apple accroche les clients avec la combinaison d’iPhone, Apple Montre et AirPods.

Un matériel passionnant et beaucoup de potentiel alors, mais Google parlera probablement aussi de logiciel, avec Android 13 qui sera entièrement présenté sur Pixel 7, et une nouvelle version de Wear OS qui intégrera les fonctionnalités Fitbit.