Xiaomi lancera le 28 décembre le premier téléphone Snapdragon 888 au monde, a confirmé la société via son compte Weibo. Mi 11 sera là dans quelques jours.

Le nouveau produit phare de Xiaomi est généralement révélé peu de temps avant le Mobile World Congress, généralement tenu en février ou mars, mais en 2021 retardé jusqu’en juin. Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles le téléphone serait donc lancé plus tôt que prévu (même si nous espérions secrètement qu’il ne s’agissait que de l’air chaud, la plupart des membres de l’équipe Tech Advisor ayant maintenant terminé pour Noël), et maintenant cela est confirmé.

Il s’agit d’un lancement chinois, nous nous attendons donc toujours à ce que Mi 11 soit révélé au reste du monde plus tard en 2021. Bien sûr, Internet n’est pas si doué pour garder des secrets, donc le chat sera sorti du sac bien avant puis.

Comment regarder la diffusion en direct du Mi 11

Xiaomi a confirmé qu’il y aura une diffusion en direct de l’événement de lancement le 28 décembre à 19h30. C’est l’heure chinoise, GMT + 8, donc au Royaume-Uni, il devrait commencer à 11h30.

Vous pouvez regarder le flux en direct via l’application Tencent Video ou iQiyi, et Xiaomi dit que vous devriez rechercher ‘Xiaomi 11 New Product Launch ‘pour localiser le flux.

Certaines vidéos sur ces plates-formes sont géo-restreintes, donc si vous rencontrez des problèmes pour accéder au flux, vous devrez utiliser un VPN pour donner l’impression que vous naviguez depuis la Chine. Notre principale recommandation actuelle est NordVPN, mais vous trouverez plusieurs options alternatives dans notre test de groupe de services VPN.

Notez, cependant, que puisqu’il s’agit d’un lancement chinois, la vidéo sera presque certainement en chinois, et il se peut qu’il n’y ait pas de sous-titres en anglais.

À quoi s’attendre du Mi 11

Au cours des prochains jours, nous nous attendrions à voir Xiaomi révéler diverses informations sur le prochain téléphone via ses canaux de médias sociaux – Weibo, Twitter et Facebook.

Pour l’instant, il a été confirmé que Mi 11 est le premier téléphone Snapdragon 888 au monde. Cette puce 5 nm présente un bond en avant dans les performances de l’IA, des jeux et des caméras.

Plus précisément, le nouveau processeur Hexagon 780 AI offre des performances de pointe de 26 TOPS (opérations téra par seconde), contre 15 TOPS dans le Snapdragon 865 de la génération précédente.Le processeur de signal d’image Spectra 580 offre également 35% de puissance de photographie en plus, à jusqu’à 2,7 gigapixels par seconde.

Pendant ce temps, Qualcomm affirme que l’Adreno 660 représente sa mise à niveau GPU la plus importante à ce jour, avec la prise en charge des écrans QHD + à 144 Hz. La puce peut également accueillir jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et Quick Charge 5.

Le processeur est compatible 5G et intégrera le modem Snapdragon X60 5G, ce qui devrait signifier qu’il est capable de prendre en charge à la fois mmWave et Sub-6 sur toutes les principales bandes du monde, ainsi que la technologie multi-SIM 5G et le réseau principal comme l’opérateur agrégation et partage dynamique du spectre.

Nous avons décrit plus de rumeurs sur ce à quoi s’attendre dans Mi 11 dans ce guide séparé.