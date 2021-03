Comment regarder le lancement du Realme GT en direct

Nous suivons le développement de la Realme GT depuis un certain temps maintenant et son événement de lancement le 4 mars est enfin arrivé. Si vous souhaitez regarder le dévoilement chinois du téléphone, nous expliquons ici comment et quand vous connecter.

Lorsque Qualcomm a annoncé son nouveau silicium mobile de classe phare – le Snapdragon 888 – à la fin de l’année dernière, Realme faisait partie d’une poignée de fabricants qui ont promis d’être les premières entreprises à lancer des appareils sur le marché, alimentés par cette dernière puce suralimentée.