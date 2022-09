Comment regarder le lancement de la série RTX 40 de Nvidia en direct

Selon les rumeurs, Nvidia dévoilerait sa série RTX 40 de nouvelle génération lors d’un discours liminaire GTC 2022 plus tard dans la journée, la société revendiquant de grandes percées dans l’IA, la collaboration virtuelle et, plus important encore, les jeux. La question est, verrons-nous toute la gamme ou juste la confirmation de l’architecture sur laquelle elle est basée ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur le lancement de la série RTX 40 de Nvidia, y compris les horaires d’annonce, comment vous pouvez regarder depuis chez vous et ce que vous devez attendre du discours d’aujourd’hui.

Quand commencera le lancement de la série Nvidia RTX 40 ?

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, est confirmé pour prononcer le discours d’ouverture de la société au GTC 2022 plus tard dans la journée, mardi 20 septembre 2022. La présentation principale devrait débuter à 8 h HPce qui se traduit par 11h HE et 16h00 BST pour ceux qui se connectent depuis le Royaume-Uni.

Bien sûr, ce n’est qu’une des nombreuses sessions axées sur les développeurs que Nvidia organise tout au long de la semaine au GTC 2022, mais si vous lisez cet article, il est probable que vous ne soyez intéressé que par le grand discours exécutif.

Puis-je regarder le lancement de la série Nvidia RTX 40 à la maison ?

Oui! Tout comme la plupart des autres événements de révélation technologique en 2022, vous pourrez regarder le discours exécutif de Nvidia dans le confort de votre foyer, et contrairement aux sessions de développement de GTC, il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour y accéder.

En fait, vous avez le choix de vous connecter au lancement de la série Nvidia RTX 40 via la chaîne YouTube de Nvidia ou son site officiel.

Nous avons intégré le lien YouTube ci-dessous, alors revenez simplement ici plus tard dans la journée pour voir ce que Nvidia a prévu pour la prochaine génération de jeux.

À quoi s’attendre de l’annonce de la série RTX 40 de Nvidia

Bien que Nvidia n’ait pas explicitement confirmé que nous verrons aujourd’hui la gamme de cartes graphiques de nouvelle génération, il est presque certain que le nouveau matériel est sur les cartes.

Le teaser officiel sur le site Web de Nvidia indique que l’événement d’aujourd’hui mettra en lumière les “dernières avancées de la société en matière d’IA, de collaboration virtuelle, de graphisme et au-delà”, suggérant que nous verrons au moins l’architecture Lovelace de nouvelle génération.

Cependant, officieusement, des fuites et des rumeurs suggèrent qu’au moins une variante de la série RTX 40 est prête pour sa grande révélation.

Les fuiteurs suggèrent nous verrons la révélation de la Nvidia RTX 4090 haut de gamme lors de l’événement d’aujourd’hui. Bien qu’il ne s’agisse pas de la carte graphique la plus économique de la collection Nvidia, avec le RTX 3090 actuel à 1500 $ / 1400 £, la carte haut de gamme est suffisamment puissante non seulement pour offrir une expérience de jeu haut de gamme, mais aussi énormément améliorer les processus axés sur les créateurs, comme le rendu d’objets 3D.

Ce n’est pas une donnée cependant; autre les rapports suggèrent nous pourrions voir le RTX 4090 aux côtés de deux variantes du RTX 4080. C’est une décision particulièrement intéressante, d’autant plus que le RTX 4070 économique ne serait pas révélé aujourd’hui.

Ce qui suit est un résumé pour une lecture facile. PAS NOUVELLES.

-RTX 4090, PG136/139-SKU330, 16384FP32, 21Gbps 24G, 450W+.

-RTX 4080 16G, PG136/139-SKU360, 9728FP32, 23Gbps 16G, 340W+.

-RTX 4080 12G, PG141-SKU340/341, 7680FP32, 21Gbps 12G, 285W+.

J’ai fini mon travail essentiellement. – kopite7kimi (@kopite7kimi) 14 septembre 2022

En ce qui concerne les détails, le produit phare RTX 4090 contiendrait 24 Go de VRAM, tandis que les deux versions du RTX 4080 offrent 16 Go ou 12 Go de VRAM, probablement en fonction de votre cas d’utilisation.

Ce qui est plus intéressant, ce sont les rumeurs selon lesquelles la gamme de cartes graphiques de nouvelle génération pourrait arborer un TGB configurable, permettant potentiellement aux utilisateurs d’augmenter la consommation d’énergie du GPU au-delà des niveaux normaux pour augmenter les performances.

Quoi que Nvidia ait prévu, nous n’avons pas longtemps avant de le découvrir avec certitude.

Contenu connexe susceptible de vous plaire