Comment regarder le lancement de la série AMD Radeon RX 7000 en direct

Après des mois de rumeurs, de fuites et de teasers officiels d’AMD, la société s’apprête à dévoiler sa nouvelle architecture RDNA 3 et la série de cartes graphiques Radeon RX 7000 de nouvelle génération lors d’un événement intitulé “Together we advance_gaming” plus tard dans la journée.

La bonne nouvelle? Vous pourrez regarder les événements se dérouler dans le confort de votre foyer. Voici comment regarder la diffusion en direct du lancement de la série AMD Radeon RX 7000 et à quoi s’attendre de l’annonce d’aujourd’hui.

Quand est le lancement de la série AMD Radeon RX 7000 ?

Comme l’a confirmé AMD, le lancement de la série Radeon RX 7000 surnommé « ensemble, nous avançons_jeu » devrait débuter aujourd’hui, Jeudi 3 novembre 2022 à 13h PDT / 16h EST / 20h GMT.

Bien que ce ne soit pas tout à fait aussi tôt que le lancement de la série RTX 40 de Nvidia en septembre, il est encore temps pour les gens de se connecter, quel que soit leur fuseau horaire.

Comment puis-je regarder le lancement de la série AMD Radeon RX 7000 en ligne ?

Comme vous pouvez vous y attendre d’un lancement technologique en 2022, vous pourrez regarder l’intégralité de l’événement “ensemble, nous avançons_gaming” d’AMD dans le confort de votre foyer, AMD confirmant qu’il diffusera en direct le lancement de la série RX 7000 via sa chaîne YouTube.

Pour vous épargner l’effort, nous avons intégré le flux en direct ci-dessous, alors ajoutez simplement cette page à vos favoris et revenez plus tard dans la journée pour voir ce qu’AMD a prévu pour sa prochaine génération de cartes graphiques.

Si vous manquez le livestream, ne vous inquiétez pas ; AMD hébergera une rediffusion de l’annonce sur son site Web quelques heures après son lancement, et il sera probablement également disponible pour la revoir sur la chaîne YouTube d’AMD.

Que dois-je attendre de l’annonce d’aujourd’hui ?

AMD a confirmé que nous en apprendrons plus sur sa nouvelle architecture RDNA 3 qui alimente sa collection de cartes graphiques de nouvelle génération officieusement surnommée la série RX 7000. En taquinant à quoi s’attendre, la société affirme que la nouvelle architecture “offrira de nouveaux niveaux de performances, d’efficacité et de fonctionnalités aux joueurs et aux créateurs de contenu”.

Bien sûr, AMD ne va pas se donner la peine d’organiser un événement en direct sans révéler le matériel, en particulier lorsque le RTX 4080 concurrent de nouvelle génération de Nvidia doit sortir le 16 novembre. AMD doit révéler, sinon publier complètement, la concurrence avant cette date pour empêcher les joueurs de se lancer dans la technologie de Nvidia.

Dans cet esprit, nous nous attendons à voir AMD dévoiler ses cartes graphiques haut de gamme lors de l’événement d’aujourd’hui. Les rumeurs suggèrent que nous pourrions voir plus de cartes que Nvidia n’en a révélé, avec les RX 7900 XT, RX 7800 XT, RX 7800 et RX 7700 XT de nouvelle génération tous destinés à faire une apparition à l’événement.

Il y a aussi des rumeurs sur une version sérieusement améliorée du RX 7900 XT haut de gamme appelée RX 7900 XTX, bien que les détails soient largement inconnus à ce stade au-delà du fait qu’il disposera de 4 Go de VRAM supplémentaires par rapport au RX 7900 XT standard. . Pourrait-il être un concurrent du RTX 4090 incroyablement puissant de Nvidia ? Les rumeurs semblent suggérer que cela pourrait être le cas, mais seul le temps nous le dira.

Nous nous attendons également à ce qu’AMD annonce les dates de sortie et les prix de ses nouvelles cartes graphiques, avec des rumeurs pointant vers un lancement potentiel en décembre. AMD a confirmé à plusieurs reprises que la technologie RDNA 3 sortira cette année, il ne lui reste donc plus beaucoup de temps.

Pour en savoir plus sur la gamme à venir, jetez un œil aux dernières rumeurs AMD Radeon RX 7000 Series.