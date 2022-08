Comment regarder le lancement de la première lune en Corée du Sud

Les prévisions météorologiques donnent une probabilité de 80 % de conditions favorables. Si nécessaire, SpaceX a une opportunité de lancement supplémentaire vendredi.

Qu’est-ce que Danuri et qu’étudiera-t-il ?

Initialement connue sous le nom de Korea Pathfinder Lunar Orbiter, la mission a maintenant reçu le nom de Danuri, un portemanteau des mots coréens pour « lune » et « profiter ». Ce sera la première mission spatiale sud-coréenne à aller au-delà de l’orbite terrestre basse.

Ses instruments scientifiques comprennent un magnétomètre, un spectromètre gamma et trois caméras. La NASA a fourni l’une des caméras, ShadowCam, qui est suffisamment sensible pour capter les quelques photons qui rebondissent sur le terrain dans les cratères sombres et ombragés en permanence de la lune. Ces cratères, situés aux pôles de la lune, restent toujours froids, en dessous de moins 300 degrés Fahrenheit, et contiennent de la glace d’eau qui s’est accumulée au fil des éons.

La glace pourrait fournir une histoire gelée des 4,5 milliards d’années du système solaire et une abondance de ressources pour les futurs astronautes en visite. Cette glace peut également être extraite et fondue pour fournir de l’eau et brisée en oxygène et en hydrogène, ce qui fournirait à la fois de l’air à respirer pour les astronautes et des propulseurs de fusée pour les voyageurs cherchant à décoller de la lune vers d’autres destinations.