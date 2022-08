Trekkies, écoutez. Star Trek Day est l’événement virtuel dont vous avez besoin pour découvrir certaines des informations les plus importantes sur vos émissions préférées de la franchise.

L’événement virtuel comprendra des panels avec des acteurs célèbres, des bandes-annonces pour les saisons télévisées à venir ainsi que des actualités et des dates de sortie pour de toutes nouvelles émissions.

Si vous souhaitez savoir quand et comment vous connecter à Star Trek Day, nous avons tout ce que vous devez savoir.

Quand est le jour de Star Trek ?

Le Star Trek Day de cette année est actuellement prévu pour jeudi 8 septembre 2022, et durera plusieurs heures. Voici à quelles heures il démarre dans différentes parties du monde:

20h BST (Royaume-Uni)

15 h HAE (côte est des États-Unis)

12h PDT (côte ouest des États-Unis)

Comment regarder le jour de Star Trek

Le flux sera disponible sur le site Web StarTrek.com pour les téléspectateurs du monde entier. Les téléspectateurs américains pourront également se connecter via Paramount Plus, et le flux sera également diffusé sur la chaîne Paramount Plus Twitch.

Si vous ne pouvez pas vous connecter en direct, alors n’ayez crainte. Tous les panneaux seront disponibles pour être visionnés sur la chaîne YouTube Paramount Plus.

Calendrier du Star Trek Day – quelles nouvelles et teasers y aura-t-il?

De nombreux panels passionnants se déroulent le jour de Star Trek. Les émissions en direct Strange New Worlds, Discovery et Picard devraient avoir des bandes-annonces pour les saisons à venir, avec des apparitions sur les panneaux des acteurs et de l’équipe, notamment Jeri Ryan, Wilson Cruz, Rebecca Romijn, Jess Bush, Christina Chong, Michelle Hurd et plus .

Il y aura également des panels pour les séries animées Lower Decks et Prodigy, qui mettront en vedette des invités tels que Tawny Newsome, Noël Wells, Dawnn Lewis, Brett Gray et Kate Mulgrew.

Il y aura également des visites des coulisses de Discovery, des concours de cosplay et une performance musicale avec Reggie Watts. Le programme complet n’est pas encore disponible – nous l’ajouterons plus près de la date de l’événement.