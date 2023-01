Comment regarder le jeu Wild Card

Les Cowboys de Dallas et les Buccaneers de Tampa Bay jouent dans le Wild Card Round, le vainqueur affrontant les 49ers de San Francisco au tour suivant. Voici comment regarder le match.

Le week-end Wild Card de la NFL se termine officiellement lundi soir. Le champ NFC dans la ronde divisionnaire est défini avec les Eagles de Philadelphie face aux Giants de New York. Les 49ers de San Francisco attendront le vainqueur entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Cowboys de Dallas lundi soir.

Tampa Bay a connu une saison loin d’être parfaite, ne remportant que huit matchs cette saison. Cependant, c’était juste assez pour remporter le titre NFC South. Même avec leurs difficultés, les Buccaneers ont toujours Tom Brady, qui intervient toujours lorsque les séries éliminatoires commencent. Il recevra de l’aide sous la forme du centre Ryan Jensen, qui fait ses débuts dans la saison après s’être remis d’une déchirure du LCA.

Dallas, quant à lui, cherche enfin à faire un retour au Super Bowl pour la première fois depuis 1995. Ils n’ont pas terminé leur saison régulière sur les meilleures notes, perdant 26-6 contre les Washington Commanders avec leurs partants. Mais, comme toujours, les choses changent une fois les séries éliminatoires frappées. Peut-être que les Cowboys pourront se venger des Buccaneers, qui les ont battus 19-3 lors de la semaine 1.

Sans plus tarder, voici comment vous pouvez regarder et diffuser le dernier match Wild Card Round des séries éliminatoires.

Comment regarder le jeu Cowboys vs Buccaneers Wild Card

Date: Lundi 16 janvier

Lundi 16 janvier Heure de début: 20 h 15 HE

20 h 15 HE Emplacement: Stade Raymond James — Tampa, Floride.

Stade Raymond James — Tampa, Floride. Infos télé : ESPN, ABC

ESPN, ABC Flux: Regardez ESPN, fuboTV

Dallas vs Tampa Bay sera diffusé sur ESPN et ABC. Vous pouvez diffuser le jeu sur Watch ESPN en vous connectant à votre compte de fournisseur de câble et de satellite. fuboTV est également une option, où vous pouvez recevoir un essai gratuit lors de votre inscription.

Rapport de blessure des Cowboys: Inactifs pour le jeu Wild Card

Au moment d’écrire ces lignes, seul le demi de coin Trayvon Mullen a été exclu par les Cowboys après avoir raté l’entraînement de l’équipe jeudi et vendredi derniers en raison d’une maladie, selon leur rapport de blessure.

Rapport de blessure des Buccaneers: Inactifs pour le jeu Wild Card

Les Buccaneers n’ont pas encore publié leur liste d’inactifs au moment d’écrire ces lignes Cependant, le garde offensif Nick Everett (épaule / genou) et l’ailier serré Kyle Rudolph (genou) sont répertoriés comme douteux sur le rapport de blessure des Buccaneers.

Cowboys vs Buccaneers reddit en direct pour le jeu Wild Card

Si aucune des options d’affichage ci-dessus ne fonctionne pour vous, il existe l’option Google “sportsurge” ou “NFL live stream reddit”. Nous vous avertissons d’utiliser votre propre discrétion, car il est possible que vous rencontriez des problèmes de mise en mémoire tampon et d’arrêt.