Comment regarder le football de Syracuse contre Pittsburgh : heure, chaîne de télévision, diffusion en direct sans câble

L’équipe de football Orange de Syracuse se rendra au Yankee Stadium, où elle tentera de mettre fin à une séquence de cinq défaites consécutives contre les Panthers de Pittsburgh le samedi 11 novembre (11/11/2023) à 15 h 30 HE.

Syracuse contre Pittsburgh sera diffusé sur ACC Network et pourra être diffusé en direct sur fuboTV (essai gratuit) et d’autres services de télévision en direct.

Diffusez Syracuse Orange Football sur fuboTV (essai gratuit).

Syracuse a perdu son cinquième match consécutif 17-10 contre le Boston College au JMA Wireless Dome le 3 novembre. L’absence de Garrett Shrader s’est fait sentir lors de la sortie remplie de chiffres d’affaires. Carlos Del Rio-Wilson a mené un match sans même un premier essai, et encore moins une tentative de placement, sur les quatre possessions.

Le statut de Shrader est inconnu pour samedi et pour les deux matchs restants de la saison. L’entraîneur-chef Dino Babers a mis en garde contre le fait de juger Del Rio-Wilson trop sévèrement lors de sa première performance, notant : « certaines choses se sont produites qui étaient hors de son contrôle ».

Le coup d’envoi est prévu à 15 h 30 HE. Voici les numéros de chaînes locales du réseau ACC dans le centre de New York :

Spectre : canal 388 (SD et HD)

Verizon Fios : canaux 571 (HD) et 71 (SD)

DirecTV : canal 612 (SD et HD)

Dish Network : 402 (SD et HD)

Nouvelles visions : canaux 780 (HD) et 80 (SD)

Si vous n'avez pas de câble, ACCN est également disponible sur fuboTV (essai gratuit), DirecTV Stream (essai gratuit) et Sling (moitié le premier mois).

Les abonnés au câble peuvent se connecter sur ESPN.com ou sur des applications associées pour diffuser le jeu gratuitement. Les fans peuvent également écouter sur TK99/105 ou Sirius XM.

Puis-je parier sur le jeu ?

Les paris ne sont pas disponibles pour les équipes universitaires de l’État en vertu des lois sur les paris de l’État de New York.

