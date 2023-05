Comment regarder le flux en direct Keynote WWDC 2023 d’Apple

Après des mois d’attente, la WWDC est presque là. Tout comme les dernières années, la WWDC 2023 devrait être une affaire largement virtuelle, avec des développeurs pouvant accéder à une semaine d’ateliers dans le confort de leur foyer – et entièrement gratuitement également.

Eh bien, pour la plupart des développeurs, en tout cas. Quelques étudiants et développeurs chanceux pourront se rendre à Apple Park le premier jour du salon, obtenant un accès individuel aux développeurs et ingénieurs Apple.

Malgré l’accent mis sur les développeurs de la conférence, Apple organise un événement public le premier jour des débats pour révéler les prochaines grandes mises à jour d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS. Cependant, cette année, il pourrait également y avoir des annonces matérielles potentiellement importantes pour Mac, et même un nouveau casque AR/VR.

Ici, nous décrivons tout ce que vous devez savoir pour vous connecter au discours d’ouverture de la WWDC 2023. Pour en savoir plus sur ce à quoi s’attendre lors du discours d’ouverture, jetez un œil à tout ce qui vous attend à la WWDC 2023.

Quand est le discours d’ouverture de la WWDC 2023 ?

La WWDC 2022 devrait commencer le lundi 5 juin 2023, avec son discours d’ouverture en raison de la procédure de lancement. Le discours d’ouverture devrait commencer à 10h HAP à Apple Park en Californie, ce qui se traduit par les horaires suivants selon l’endroit où vous vous trouvez :

États-Unis (côte ouest) : 6 juin, 10h PDT

États-Unis (Centre) : 6 juin, 12 h HAC

États-Unis (côte est) : 6 juin, 13 h HAE

Royaume-Uni : 6 juin, 18 h BST

Europe centrale : 6 juin, 19h00 CEST

Australie (Ouest) : 7 juin, 1h00 AWST

Australie (centre) : 7 juin, 2 h 30 ACST

Australie (Est) : 7 juin, 3h00 AEST

Comment regarder le livestream WWDC 2023 depuis chez soi

Le moyen le plus simple de regarder depuis n’importe quel appareil est de consulter le flux YouTube officiel – nous l’intégrerons dans l’article plus près de l’heure.

Alors que les keynotes WWDC d’Apple étaient autrefois exclusivement disponibles via les appareils Apple et les navigateurs Apple, la société a étendu la prise en charge à une gamme d’appareils et de logiciels – à la fois sur Mac et Windows – ces dernières années.

Cela étant dit, il est plus facile que jamais de se connecter au flux en direct de la WWDC 2023 dans le confort de votre foyer – la méthode dépend simplement de l’appareil que vous utiliserez pour regarder.

Regarder sur iPhone, iPad et Mac

En ce qui concerne les principaux appareils d’Apple – iPhone, iPad et Mac – il est facile de se connecter. Apple recommande que vous exécutiez iOS 10 ou version ultérieure sur iPhone ou iPad et macOS Sierra 10.12 ou version ultérieure sur un Mac pour la meilleure expérience, mais il est tout à fait possible que le flux fonctionne également sur des appareils plus anciens.

Pour suivre, rendez-vous simplement sur la page Apple Event sur l’appareil de votre choix. De plus, vous avez la possibilité d’utiliser l’application Apple TV si vous utilisez une version plus récente d’iOS, iPadOS ou macOS.

Vous pourrez également télécharger le discours d’ouverture via l’application post-stream Apple TV, ce qui vous permettra de rattraper votre retard si vous ne pouviez pas vous connecter en direct.

Regarder sur Apple TV

Tant que vous n’utilisez pas encore la boîte de première génération de 2007, vous pourrez regarder le discours d’ouverture de la WWDC 2023 via votre Apple TV.

Rendez-vous simplement sur l’application Apple Events et sélectionnez WWDC 2023 le jour même.

Regarder sur PC

Apple recommande d’utiliser le navigateur officiel Microsoft Edge si vous souhaitez regarder le discours d’ouverture via Windows 10, mais vous pouvez regarder le flux via Google Chrome, Firefox et à peu près n’importe quel autre navigateur prenant en charge l’encodage MSE, H.264 et AAC.

Quel que soit le navigateur que vous choisissez, il vous suffit de vous rendre sur la page Apple Event pour vous connecter.

Regarder sur Android

Oui, vous pouvez même accéder au livestream WWDC 2023 via Android. Comme mentionné ci-dessus, Apple a élargi la prise en charge pour permettre à Chrome et à Firefox de diffuser l’événement, vous pourrez donc diffuser depuis votre Android via la version mobile de Google Chrome.

Rendez-vous simplement sur la page Événements Apple pour commencer.

Regarder sur YouTube

Apple diffuse également le discours d’ouverture de la WWDC 2023 via YouTube, vous permettant de regarder l’annonce depuis n’importe quel appareil permettant d’accéder à ce site.

Nous intégrerons le flux YouTube plus près du moment pour plus de facilité, mais vous pouvez également vous diriger directement vers la chaîne YouTube.