Comment regarder le festival de musique iHeartRadio 2024 en ligne et acheter des billets

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, The Hollywood Reporter peut recevoir une commission d’affiliation.

Le festival iHeartRadio Music Festival approche à grands pas. Cet événement de deux jours, organisé à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, les vendredi 20 et samedi 21 septembre, rassemble certains des plus grands noms de l’industrie musicale, dont Dua Lipa, Paramore, Doja Cat, The Weeknd, Victoria Monét, Gwen Stefani et Thomas Rhett.

Depuis son lancement en 2011, l’événement annuel est diffusé aux fans depuis leur domicile. Tout comme l’année dernière, le festival 2024 est disponible en streaming en direct exclusivement sur Hulu.

En bref : Comment regarder le festival de musique iHeartRadio en ligne

Date Vendredi 20 septembre – samedi 21 septembre

Vendredi 20 septembre – samedi 21 septembre Temps La diffusion en direct commence à 19h32 PT/22h32 HE les deux jours (sous réserve de modifications)

La diffusion en direct commence à 19h32 PT/22h32 HE les deux jours (sous réserve de modifications) Diffusion en ligne Hulu

En bref : Comment acheter à la dernière minute Festival de musique iHeartRadio Billets

Comment regarder le festival de musique iHeartRadio 2024 en ligne

Le festival de musique iHeartRadio 2024 présenté par Capital One est diffusé exclusivement sur Hulu. La diffusion en direct est disponible pour tous les abonnés Hulu et Hulu + Live TV. Vous pouvez regarder l’événement de deux jours gratuitement avec un essai gratuit de 30 jours sur Hulu ou un essai gratuit de trois jours sur Hulu + Live TV. Voir ci-dessous pour plus de détails sur les services de streaming et leurs différentes options de forfait.

Hulu Essai gratuit de trois jours ; forfaits à partir de 76,99 $ par mois. Les nouveaux abonnés à Hulu + Live TV peuvent regarder le concert en direct sur deux jours gratuitement avec un essai de trois jours. Le service de streaming de télévision par câble propose plus de 95 réseaux et est fourni avec Disney+ et ESPN+ à partir de 76,99 $ par mois avec des publicités. Découvrez toutes les options d’abonnement à Hulu + Live TV ici.

Programme de diffusion en direct du festival de musique iHeartRadio 2024

Tous les horaires sont susceptibles d’être modifiés ; le tableau ci-dessous représente le programme de diffusion en direct au moment de la publication. Si des modifications sont apportées au programme, Hulu les mettra à jour ici.

Vendredi 20 septembre

19h32 PT/22h32 ET : Les Corbeaux Noirs

20 h 31 HP/23 h 31 HE : Camila Cabello

21h02 PT/00h02 ET : Gwen Stefani

21h33 PT/00h33 ET : Thomas Rhett

21h56 PT/00h56 ET : Shaboozey

22h07 PT/01h07 ET : Paramore

22 h 38 HP/1 h 38 HE : Dua Lipa

Samedi 21 septembre

19h32 PT/22h32 ET : Les nouveaux enfants du quartier

19h55 PT/22h55 ET : Big Sean

20h26 PT/23h26 ET : Keith Urban

20 h 52 HP/23 h 52 HE : Victoria Monét

21h18 PT/00h18 ET : Chris Martin

21 h 39 PT/00 h 39 HE : Hozier

22h05 PT/1h05 HE : Halsey

22 h 36 (heure du Pacifique)/1 h 36 HE : Doja Cat

23h07 PT/02h07 ET : The Weeknd

Comment économiser sur les billets du festival de musique iHeartRadio 2024

Sur TicketNetwork, les lecteurs de THR peuvent bénéficier d’une réduction de 150 $ sur les commandes de 500 $ et plus avec le code promotionnel THR150, ou de 300 $ de réduction de 1 000 $ et plus avec le code THR300. Pour Vivid Seats, utilisez le code THR2024 pour économiser 20 $ sur votre achat, et lorsque vous achetez 10 billets, Vivid Seats vous offre un crédit pour obtenir votre 11e gratuitement. De plus, chez SeatGeek, utilisez le code promotionnel HOLLYWOOD10 pour économiser 10 $ sur les achats éligibles de 250 $ et plus.

