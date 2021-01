– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Tiger Woods est l’un des athlètes les plus prolifiques de notre temps, et en tigre, le nouveau documentaire de HBO Sports et Jigsaw Productions, les téléspectateurs auront l’occasion de faire un voyage dans la vie et la carrière incroyables du golfeur, de l’ascension de Tiger à la royauté du golf en passant par sa vie personnelle tumultueuse et au-delà.

Recevez les dernières nouvelles sur le streaming, les offres et plus encore en vous inscrivant à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

La première partie de Tiger est sortie le 10 janvier et la deuxième partie sera présentée en première le 17 janvier sur HBO Max.

Où pouvez-vous diffuser Tiger?

Vous pouvez diffuser Tiger avec un abonnement HBO Max. HBO Max n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis et dans certains territoires américains, et est accessible via une connexion Internet via les produits Android, Roku, Chromecast, iOS, certaines consoles de jeu et certaines plates-formes de télévision intelligente.

HBO Max abrite des films et séries HBO, des séries et films Max Original, des films et émissions DC, du contenu TCM, la collection Adult Swim, des films Studio Ghibli, le vaste catalogue de Cartoon Network, la collection Sesame Workshop, Looney Tunes, et plus encore. La plate-forme publie constamment de nouveaux contenus, tels que la saison 2 de His Dark Materials, The King of Staten Island, etc.

Inscrivez-vous à HBO Max pour 14,99 $ par mois

De quoi parle Tiger?

Réalisé par Matthew Heineman (Une guerre privée) et Matthew Hamachek (Amanda Knox), tigre est une série en deux parties qui suit la carrière de Tiger Woods, ses débuts, ses luttes personnelles et son retour. Le documentaire dévoilera les événements qui ont conduit à l’ascension fulgurante de Tiger, l’impact de son début de carrière, le scandale qui a secoué cette carrière et son retour sur le terrain de golf jusqu’à sa victoire au Masters 2019. Plusieurs personnes interrogées apparaissent dans le documentaire, notamment l’ancien cadet de Tiger, Steve Williams, son ancienne petite amie Dina Parr, etc.

La bande-annonce du documentaire présente des tonnes de nouvelles images de la jeunesse de Tiger, ainsi que des histoires de ses amis et collègues. La première partie de la série a été abandonnée le 10 janvier 2021 et vous pouvez la voir et le prochain épisode sur HBO Max le 17 janvier 2021.

Comment s’inscrire à HBO Max

HBO Max est le nouveau service de streaming de HBO. HBO Max abrite tous les films et séries originaux de HBO, ainsi qu’une bibliothèque de films et d’émissions populaires, y compris Wonder Woman 1984 et le prochain Matrice 4. Vous pouvez vous inscrire seul à HBO Max et y accéder via le site Web de HBO, ou télécharger l’application sur les appareils pris en charge via votre fournisseur de télévision, numérique ou mobile. Un abonnement HBO Max autonome commence à 14,99 $ / mois.

HBO Max héberge du contenu et des séries HBO tels que Insecure, Watchmen, Succession et Euphoria. La plate-forme héberge des films, des séries et des documentaires de nombreuses autres sources, de films comme Le château en mouvement de Howl, The Matrix, Ocean’s 8, Wonder Woman, et le le Seigneur des Anneaux trilogie à des séries comme Doctor Who, Courage le chien lâche, Steven Universe, et beaucoup plus.

Inscrivez-vous à HBO Max pour 14,99 $ / mois

Les experts en produits de Review couvrent tous vos besoins d’achat. Suivez Review sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, critiques et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article mais peuvent changer avec le temps.