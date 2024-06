Comment regarder le documentaire « La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson »

la télé



« La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson » de Lifetime sera présenté en première le 1er juin 2024.

Durée de vie; AP ; Getty Images

Page Six peut être rémunéré et/ou recevoir une commission d’affiliation si vous achetez via nos liens.

Près de trois décennies après la mort de Nicole Brown Simpson, Lifetime s’apprête à publier un documentaire en deux parties apportant un nouvel éclairage sur son histoire.

Surnommée « La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson », la série – également diffusée en direct sur des services comme Philo – contiendrait des détails exclusifs, des vidéos personnelles et des interviews de participantes, dont les sœurs de Nicole, Dominique, Denise et Tanya Brown.

« Nous avons réalisé 50 interviews pour cette série, et pour les 50 qui ont accepté, nous avons contacté d’innombrables autres personnes pour les interviewer et essayer de construire une histoire aussi complète et dynamique que possible », a déclaré le producteur exécutif Jesse Daniels. a déclaré au Hollywood Reporter de l’événement documentaire.

Quand a lieu la première de « La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson »

Le documentaire de Lifetime rend hommage au 30e anniversaire de la mort de Nicole Brown Simpson. AFP via Getty Images

Le projet sera présenté en première sur Lifetime le 1er juin 2024 à 20 h HE/PT, suivi d’un deuxième volet le 2 juin 2024 à la même heure.

Comment regarder et diffuser « La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson »

Pas besoin de câble pour regarder le documentaire ; il est disponible en streaming en direct sur Philo, qui propose un essai de 10 jours (après quoi il coûte 25 $/mois). En plus de Lifetime, l’abonnement comprend plus de 70 chaînes, dont TLC et AMC.

Existe-t-il une bande-annonce pour « La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson » ?

« La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson » présente des entretiens avec des membres de la famille et des amis proches. PA

UN bande-annonce du documentaire émouvant abandonné en avril, allant des vidéos de l’enfance de Browns à son affaire de meurtre en 1994 – et au procès très médiatisé qui a suivi de son ex-mari OJ Simpson, qui a été déclaré non coupable mais plus tard. civilement responsable dans une poursuite pour mort injustifiée.

« Cela fait trente ans, il est peut-être temps de raviver la flamme de Nicole », déclare Dominique Brown dans une bande-annonce du documentaire, diffusé peu avant le 30e anniversaire du jour où Brown a été retrouvée poignardée à mort avec son ami Ronald Goldman.

La série en deux parties présente des entretiens avec 50 participants, dont les sœurs de Nicole Brown Simpson. Youtube

La série documentaire devrait également approfondir la vie de Nicole en dehors du procès et sa relation avec le joueur de football, décédé en avril à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas.

« Je voulais faire un documentaire depuis 10 ans, mais je n’ai jamais pensé que le moment était venu », Denise Brown a déclaré précédemment à Variety. « Je pensais que si je pouvais trouver quelqu’un qui ferait entendre la voix de Nicole, et ne parlerait pas du procès ou de lui, je serais heureux. »











Charger plus…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}