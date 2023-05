Comment regarder le discours d’ouverture de Google I/O 2023 (10h PT)

Google I/O démarre ce matin avec quelques longs discours de Google. Tout est diffusé en direct, vous pouvez donc vous connecter dans le confort de votre propre bureau ou sauna ou dressing ou voiture ou n’importe où.

La première keynote à laquelle prêter attention est la « Google Keynote » de 2 heures et c’est là que vous verrez l’entreprise annoncer tout un tas d’idées et de projets et d’applications et de fonctionnalités et (probablement) du matériel avec lequel vous pourriez jouer bientôt. Après cela, il y aura le « Developer Keynote » qui est aussi long, mais évidemment plus axé sur l’aide aux développeurs à utiliser les outils de Google pour créer la suite. Vous voudrez certainement vous connecter au premier si vous êtes un fan de technologie, Android, Wear OS, Google, etc.

Le « Google Keynote » démarre à 10h00 du Pacifique (13h00 Est) et peut être diffusé ci-dessous, sur YouTube ou directement sur le Site Web Google I/O.

Nous aurons une tonne de couverture de tous les événements de la journée au fur et à mesure, alors restez avec nous pendant une bonne partie de votre journée. Ça va être amusant.