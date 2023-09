Comment regarder le discours de Volodymyr Zelenskyy au Parlement sur CBC

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’adressera au Parlement vendredi après-midi pour rallier un soutien en faveur d’une aide continue pour repousser l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Zelenskyy devait arriver à Ottawa jeudi soir et a une série d’événements prévus pour vendredi, y compris un discours parlementaire.

Rosemary Barton et David Cochrane de CBC animeront une émission spéciale en direct du foyer de la Chambre des communes à partir de 12 h 30 HE.

Vous pouvez regarder l’émission spéciale sur CBC News Network et la diffuser en continu sur CBCNews.ca, Le joyau de CBCl’application CBC News et CBC News Chaîne Youtube.

Vous pouvez également regarder CBC News Network pour une couverture continue en direct de l’intégralité de la visite de Zelensky au Canada.

La visite de Zelensky au Canada fait suite à des voyages à Washington DC jeudi et aux Nations Unies à New York plus tôt dans la semaine.

Zelenskyy s’est adressé au Parlement par Zoom en mars 2022. Son discours de vendredi fera de lui l’un des rares dirigeants étrangers à s’adresser deux fois au Parlement canadien.

Les autres incluent les anciens premiers ministres britanniques Margaret Thatcher et Anthony Eden et les anciens présidents américains Ronald Reagan et Dwight D. Eisenhower.