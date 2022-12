Comment regarder le discours de Noël du roi 2022

Le roi Charles III reprendra une tradition annuelle ce Noël, prononçant son tout premier discours festif à la nation. Le discours royal annuel est diffusé depuis 1932.

2022 a été une période de changements majeurs pour la famille royale, avec le décès de la reine Elizabeth II. Charles rendra sans aucun doute hommage à sa mère et réfléchira à tout ce qui s’est passé cette année. Il peut aussi être tourné vers l’avenir.

Voici comment et quand vous pouvez vous connecter, même si vous n’êtes pas au Royaume-Uni.

Quelle est la date du Discours de Noël du Roi cette année ?

Le Discours du Roi sera diffusé à 15h00 GMT le jour de Noël (25 décembre 2022)et cela durera environ dix minutes.

Comment regarder le discours de Noël du roi à la télévision

Au Royaume-Uni, le King’s Royal Christmas Message, comme on l’appelle officiellement, est diffusé sur BBC One, BBC Two et ITV1. Il est également diffusé sur BBC Radio 4 (92-95FM et 103-105FM).

Comme toujours, le message sera préenregistré et diffusé dans tous les pays membres du Commonwealth.

Comment regarder le discours de la reine en ligne de n’importe où

Peu de temps après la diffusion télévisée, vous pourrez suivre le discours sur les chaînes YouTube officielles de la BBC et de la famille royale.

Vous pouvez également diffuser le discours du roi en ligne pendant sa diffusion via iPlayer. Vous pouvez regarder dans un navigateur Web ou en téléchargeant l’application sur votre téléphone ou votre tablette.

Utiliser iPlayer est le meilleur moyen de voir le discours en direct si vous n’êtes pas dans l’un des pays où le discours est diffusé. Cependant, iPlayer n’est techniquement disponible qu’au Royaume-Uni.

Pour contourner cette limitation, vous pouvez utiliser un VPN et choisir un serveur britannique, ce qui donnera l’impression que vous êtes au Royaume-Uni. Tous les services VPN ne débloquent pas iPlayer, mais plusieurs incluent ExpressVPN, NordVPN et Caché24.