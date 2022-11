Comment regarder le défilé du jour de Thanksgiving de Macy

Où est le défilé ?

Les festivités débuteront à West 77th Street et Central Park West, mais le public sera limité, voire pas du tout, à cet endroit.

De nombreux fans arrivent le long de la route des heures plus tôt pour obtenir des spots avec une vue imprenable sur les artistes. Les meilleurs endroits pour voir le défilé sont Central Park West de West 75th à West 61st Streets et Sixth Avenue de West 59th à West 38th Streets.

Vous pouvez trouver une carte détaillée de l’itinéraire ici.

Qui sera au défilé ?

Les artistes du défilé comprendront Paula Abdul, Jimmy Fallon, les Roots et Gloria Estefan, qui apparaîtra avec sa fille et son petit-fils. En guise de finale, Mariah Carey chantera “All I Want for Christmas Is You” juste avant la fin du défilé au magasin Macy’s à Herald Square.

L’école de danse Ballet Hispánico fera son retour et un certain nombre de fanfares, dont les colonels de marche du lycée du comté de Bourbon et le Benedict College Marching Tiger Band of Distinction, se produiront.

Il y aura également 27 ballons géants – une douzaine de plus que l’an dernier – ainsi que sept ballons et 31 flotteurs. Certains des ballons seront aussi hauts que des immeubles de quatre étages ou aussi larges que six taxis. Grogu, également connu sous le nom de Baby Yoda, reviendra pour sa deuxième année, accompagné de son landau flottant.