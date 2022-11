Comment regarder le défilé de Thanksgiving de Macy

Des heures avant que les gens ne s’assoient pour profiter de leur Fête de Thanksgivingregarder le football ou tracer Vendredi noir plans, une tradition séculaire occupe le devant de la scène à la télévision : le défilé de Thanksgiving de Macy. Des ballons gigantesques dominent le ciel, tandis que des chars et des artistes serpentent dans les rues. C’est coloré, c’est bruyant, c’est une grande fête – et vous pouvez tout diffuser.

Pour sa 96e année, la célébration se déroule en direct sur Le 24 novembre à New York à partir de 9 h HE le long d’un itinéraire de 2,5 miles qui démarre à Central Park West. Si vous avez hâte d’assister au défilé dans le confort de votre canapé, voici tout ce qu’il faut savoir sur la façon de regarder.

Où diffuser le défilé de Thanksgiving de Macy

Les festivités seront diffusées sur NBC, Telemundo et Paon de 9 h à 12 h dans tous les fuseaux horaires avec un rappel diffusé sur NBC de 14 h à 17 h HE. Mais Peacock est le meilleur endroit pour diffuser l’événement. Pour regarder le défilé, vous aurez besoin d’un abonnement Peacock Premium. Malheureusement, le défilé ne sera pas disponible sur le niveau gratuit du service.

Peacock Premium coûte généralement 5 $ par mois pour la version basée sur la publicité et 10 $ par mois pour le plan sans publicité, mais pour le moment, vous pouvez obtenir 12 mois de Peacock Premium pour 12 $ dans le cadre d’un Offre Black Friday. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour profiter de l’offre. De plus, les clients Xfinity et Spectrum qualifiés peuvent également accéder gratuitement à Peacock Premium.

Macy’s Inc.



Regardez NBC sur un service de streaming TV en direct



Les coupe-câbles qui n’ont pas de Peacock ou de câble peuvent regarder le défilé sur un service de streaming TV en direct. Voici une liste des plateformes qui proposent NBC et Telemundo.

: Le plan bleu de Sling TV diffuse NBC (en sélectionner des marchés). C’est le moins cher des streamers en direct et coûte 40 $ par mois.

: Le service de streaming coûte 65 $ par mois et inclut NBC et Telemundo dans sa gamme de chaînes.

: Fubo propose à la fois NBC et Telemundo dans son forfait de base de 70 $ par mois.

: Son abonnement de 70 $ comprend l’accès à NBC, mais il y a un supplément pour Telemundo.

: Le forfait de base du service est de 70 $ par mois et comprend NBC et Telemundo.

Qui se produit au défilé de Thanksgiving ?

Organisé par les présentateurs de l’émission Today Savannah Guthrie, Hoda Kotb et Al Roker, le défilé de 2022 est un événement étoilé. Il présentera des apparitions d’artistes tels que Mariah Carey, Sean Paul, Jimmy Fallon & The Roots, Fitz and the Tantrums, Ziggy Marley et Lea Michele avec le casting de Broadway’s Funny Girl. Les enfants – et les adultes – peuvent s’attendre à voir leurs personnages préférés comme Stuart le Minion, Bluey, Baby Shark, Goku et SpongeBob.

Près de 30 chars et plus d’une douzaine de ballons jalonneront le parcours du défilé aux côtés de clowns de cirque, de fanfares, de danseurs et d’artistes de Broadway tels que les acteurs du Roi Lion de Disney et des Rockettes. Le Père Noël, qui fait partie de la série depuis 96 ans, clôturera la fête avec Mariah Carey. N’oubliez pas de vous connecter le jour de Thanksgiving.