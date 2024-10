Tous les produits et services présentés sont choisis indépendamment par les éditeurs. Cependant, Billboard peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Les Angels envahissent officiellement la ville de New York alors que Victoria’s Secret a mis fin à son interruption de quatre ans et présentera le défilé de mode Victoria’s Secret 2024 mardi soir (15 octobre). Et cette année, le podium présentera également des performances spéciales de Lisa, Cher et Tyla de BLACKPINK.

L’année dernière, le défilé de mode a donné aux fans un aperçu du faste et du glamour d’être l’un des anges de la marque à travers l’émission spéciale Prime Video. Victoria’s Secret : La tournée ’23. Pour les amateurs de mode, il s’agissait d’une subtile allusion au retour très attendu de la marque de lingerie sur les podiums.

Vous n’avez pas besoin d’être présent en personne pour voir les mannequins défiler sur le podium ; comme par le passé, vous pouvez regarder le défilé de mode Victoria’s Secret 2024 en direct via Prime Video.

Continuez à lire pour découvrir les options de streaming disponibles.

Comment regarder le défilé de mode Victoria’s Secret 2024 en ligne gratuitement

Prime Video et Amazon Live diffuseront en direct le défilé de mode Victoria’s Secret 2024 en ligne à partir de 18 h 30 HE, l’avant-spectacle du défilé et le défilé de mode proprement dit débutant à 19 h HE. Pour regarder les performances de Lisa, Cher et Tyla, vous devez être membre Prime pour accéder au livestream. Les abonnés actuels peuvent regarder instantanément le défilé de mode lorsque vous vous connectez à votre compte.

Vous n’avez pas d’abonnement Prime ? Amazon propose un essai gratuit de 30 jours lors de votre inscription, ce qui signifie que vous pouvez regarder gratuitement le défilé de mode Victoria’s Secret 2024 et d’autres exclusivités Prime Video. Une fois l’essai gratuit terminé, le prix d’abonnement régulier vous sera facturé de 14,99 $ par mois ou 139 $ par an.

Vous recherchez des économies supplémentaires ? Les étudiants peuvent profiter de l’abonnement Prime Student qui s’accompagne d’un essai gratuit de six mois en plus d’une réduction de 50 % sur les frais d’adhésion. Si vous faites partie d’un programme gouvernemental éligible, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours et d’un prix d’abonnement à moitié prix avec l’adhésion EBT/Medicaid.

Parallèlement au défilé de mode Victoria’s Secret 2024, les membres Prime peuvent profiter de tout ce qui se trouve dans la bibliothèque Prime Video, y compris des programmes Prime Original comme Fallout, Citadel Diana, Killer Heat, House of Spoils, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, Wilderness, Road House, L’été où je suis devenue jolie, The Idea of ​​You et plus encore.

Consultez ci-dessous pour regarder la bande-annonce officielle du défilé de mode Victoria’s Secret 2024.