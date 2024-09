Comment regarder le débat présidentiel Harris-Trump

Mardi, la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump se retrouveront pour la première fois sur la scène du National Constitution Center de Philadelphie. Ce débat aura lieu quelques semaines après que Kamala Harris a accepté la nomination du Parti démocrate à la Convention nationale démocrate d’Atlanta et moins de deux mois avant le jour du scrutin.

David Muir et Linsey Davis, présentateurs de « World News Tonight » sur ABC, modéreront le débat.

Voici ce que les téléspectateurs doivent savoir.

Comment les téléspectateurs peuvent-ils suivre le débat ?

Le débat sera diffusé à 19 heures MDT sur ABC. Les téléspectateurs n’ayant pas accès à ABC peuvent le regarder en streaming via ABC News Live, Disney+, Hulu, le site Web d’ABC et l’application ABC.

Le débat sera également diffusé simultanément sur d’autres chaînes, comme CNN, CBS, C-SPAN, FOX News, MSNBC, NBC, The Grio et NewsNation.

La diffusion durera environ 90 minutes avec deux pauses publicitaires.

Quelles sont les règles du débat ?

Comme ce fut le cas lors du débat présidentiel de juin entre Trump et le président Joe Biden, il n’y aura pas de public et les microphones des participants seront éteints pendant que l’autre parle.

Avant le débat, Harris a essayé de modifier les règles du débat pour que les micros restent allumés, alors que l’équipe de Trump voulait les garder éteints, a rapporté le Deseret News. Les équipes de campagne ont finalement convenu que les micros seraient éteints.

Les modérateurs, Muir et Davis, poseront les questions, auxquelles Harris et Trump auront deux minutes pour répondre et deux minutes supplémentaires pour se répondre mutuellement. Les règles leur permettent également de prendre une minute supplémentaire pour des éclaircissements, des suivis et des réponses, des rapports La colline.

Aucune des deux parties n’est autorisée à apporter des accessoires ou des notes pré-écrites, mais elles sont autorisées à apporter une bouteille d’eau, un stylo et du papier pour prendre des notes pendant le débat.

Les candidats se feront face à leur podium et entreront par les côtés opposés de la scène. Bien qu’aucune déclaration d’ouverture ne soit autorisée, chaque candidat aura deux minutes pour prononcer une déclaration de clôture. Trump a remporté un tirage au sort qui lui a permis de choisir de prononcer sa déclaration de clôture en dernier.

Les questions et les sujets du débat n’ont pas été divulgués à l’avance à aucune des deux campagnes, et les deux candidats ne peuvent pas communiquer avec leurs équipes pendant le débat.

Y aura-t-il d’autres débats entre Harris et Trump à l’avenir ?

Il reste à voir s’il y aura un autre débat entre Harris et Trump, bien que le choix de Harris pour la vice-présidence, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, devrait débattre avec le choix de Trump, le sénateur de l’Ohio JD Vance, le 1er octobre. Leur débat sera diffusé sur CBS News.