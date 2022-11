Comment regarder le combat Tyson Fury contre Derek Chisora ​​III

Tyson Fury montera sur le ring pour défendre son titre des poids lourds lorsqu’il affrontera Derek Chisora ​​III pour la troisième fois au Tottenham Hotspur Stadium le mois prochain.

Le « Gypsy King » est le grand favori, ayant remporté les deux combats précédents contre son adversaire. Il se prépare également à combattre l’Ukrainien Oleksandr Usyk pour le championnat incontesté au début de l’année prochaine. Si Chisora ​​perd, beaucoup pensent qu’il prendra sa retraite. Néanmoins, une surprise n’est pas hors de propos.

Si vous souhaitez regarder le match de boxe en direct au fur et à mesure qu’il se déroule, nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir, que vous soyez en streaming ou en train de regarder à la télévision.

Quand est le combat Fury vs Chisora?

Le match de boxe entre Tyson Fury et Derek Chisora ​​III aura lieu le samedi 3 décembre 2022. Voici les horaires des ringwalks autour du monde :

22h GMT (Royaume-Uni)

17 h 00 HNE (côte est des États-Unis)

14 h 00 PT (côte ouest des États-Unis)

23h CST (Europe centrale)

Il convient de noter que ce temps peut fluctuer en raison de la durée des combats undercard.

Comment regarder Fury vs Chisora ​​au Royaume-Uni : chaîne de télévision et streaming

Au Royaume-Uni, BT a le droit de se battre. Vous ne pourrez le regarder que sur BT Sport Box Office en tant qu’événement à la carte.

BT n’a pas précisé le coût du combat pour les téléspectateurs, ni fourni de page d’inscription. Nous ajouterons des détails à ce sujet – et des instructions sur la façon de s’inscrire – plus près du combat.

Comment regarder Fury vs Chisora ​​aux États-Unis : chaîne de télévision et streaming

Les téléspectateurs américains peuvent regarder en exclusivité Fury vs Chisora ​​sur le service de streaming ESPN +. Cela coûte soit 9,99 $ par mois, soit 99,99 $ par an – malheureusement, il n’y a pas d’essai gratuit disponible.

Il existe également un forfait mensuel disponible avec Disney + et Hulu qui coûte 13,99 $ par mois, ce qui en fait une option beaucoup plus abordable.

Si vous préférez regarder le combat via ESPN + et que vous êtes basé en dehors des États-Unis, vous devriez pouvoir vous inscrire en utilisant un VPN tel que NordVPN ou Surfshark. Vous pouvez lire comment dans notre guide pour regarder ESPN + au Royaume-Uni et à l’étranger.

Comment acheter des billets pour Fury vs Chisora

Si vous préférez voir le combat de près et personnellement au stade Tottenham Hotspur, les billets sont désormais disponibles auprès de Ticketmaster, avec des prix à partir de 64,95 £ au moment de la rédaction.