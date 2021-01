Capcom est prêt à révéler plus de Resident Evil 8 – alias Village – ainsi que d’autres taquineries de ses plans pour le 25e anniversaire de la franchise dans un flux spécial Resident Evil Showcase qui aura lieu plus tard dans la journée.

Le Resident Evil Showcase est une première pour la franchise, bien que suit des campagnes de marketing similaires pour des jeux comme Cyberpunk 2077 et Marvel’s Avengers l’année dernière, dont chacun a révélé les caractéristiques et les détails du jeu dans une série d’événements vidéo.

Voici quand le premier Resident Evil Showcase commence, comment le regarder et toutes les annonces que nous nous attendons à voir.

Quelle heure est la vitrine Resident Evil?

La vitrine a lieu aujourd’hui, 21 janvier, et débutera à 22h GMT si vous êtes au Royaume-Uni – qui est 14h00 PST / 17h00 EST pour tous les Américains.

Comment regarder le flux Resident Evil

Juste … faites défiler vers le haut. Pas beaucoup, juste quelques paragraphes. Nous avons pris la liberté d’intégrer le flux YouTube directement pour vous, donc cela ne pourrait pas être plus facile.

Si YouTube ne fait pas flotter votre bateau, l’événement sera également diffusé sur Twitter, et nous pensons que cela apparaîtra également sur les chaînes Capcom et PlayStation Twitch.

Qu’est-ce qui sera annoncé lors du Showcase?

Évidemment, nous sommes en territoire de prédiction ici, mais certaines choses sont assez gravées dans la pierre.

Tout d’abord, nous savons d’après le teaser Showcase que l’objectif du flux sera – sans surprise – sur Resident Evil Village. On nous a déjà promis une nouvelle bande-annonce, ainsi que le «premier gameplay mondial» du jeu, qui comprendra notre premier aperçu du combat.

Le teaser lui-même révèle un nouveau méchant et d’autres choses que nous n’avons jamais vues auparavant, alors attendez-vous à une plongée plus profonde. Nous espérons également évidemment qu’une date de sortie sera révélée – Capcom n’a jusqu’à présent officiellement confirmé que le jeu est attendu cette année, bien qu’un piratage des serveurs de la société suggère que nous pourrions peut-être nous y attendre en avril.

Cependant, tout pendant l’événement ne sera pas lié au village. La bande-annonce promet «plus de nouvelles liées à la franchise Resident Evil», mais est assez vague sur ce que cela signifie.

L’inscription est actuellement ouverte pour un test bêta fermé d’un mystérieux jeu multijoueur «Célébrant le 25e anniversaire de Resident Evil!» La page d’inscription confirme que plus de détails sur ce jeu seront révélés pendant le Showcase, nous allons donc savoir exactement ce que c’est assez tôt – et s’il s’agit d’un titre autonome ou d’un composant multijoueur de Resident Evil 8.

Il est possible que nous en entendions également plus sur le prochain redémarrage du film et la série Netflix basée sur les jeux. Ce serait une excellente excuse pour laisser tomber la première bande-annonce pour l’un ou l’autre, bien que jusqu’à présent, il n’y ait eu aucun indice spécifique suggérant que cela est en route.

Les fans espèrent également que Capcom profitera de l’occasion pour confirmer les rumeurs selon lesquelles il travaille sur un remake de Resident Evil 4 – pour suivre les récents remakes de Resident Evil 2 et 3 – mais encore une fois, il y a eu peu de concret pour suggérer cela au-delà d’un tweet avec un emoji d’oeuf.