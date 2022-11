Comment regarder la soirée électorale comme un pro

Les démocrates n’ont obtenu leur majorité qu’au second tour du 5 janvier 2021, lorsque Ossoff et Raphael Warnock, qui se sont présentés à une élection spéciale contre le sénateur Kelly Loeffler, ont battu de justesse leurs adversaires républicains.

Nous pourrions nous diriger vers un autre second tour en Géorgie si aucun des candidats n’obtient une majorité absolue. Et si les démocrates remportent trois des autres courses sur le champ de bataille ailleurs, le contrôle du Sénat reviendra à nouveau à l’État de Peach. Warnock peut-il récolter suffisamment de voix dans la banlieue tentaculaire d’Atlanta pour compenser la force rurale de son rival, Herschel Walker ?

En attendant, voici quelques endroits où vous loger :

New Hampshire: Il est plus petit que les autres États et pourrait être celui où nous apprenons d’abord le gagnant. Ici, le comté à surveiller est Hillsborough, que Hillary Clinton et la sénatrice Maggie Hassan ont tous deux perdu de justesse en 2016. Biden l’a ensuite renversé de manière convaincante en 2020. Abritant Manchester et Nashua et leurs banlieues, c’est le comté le plus peuplé de l’État.

Nevada: L’État ne compte que deux zones urbaines importantes : le comté de Clark, siège de Las Vegas et bastion démocrate ; et le comté de Washoe, patrie de Reno et une région swing. Lorsque Catherine Cortez Masto a battu Joe Heck pour remporter son siège au Sénat en 2016, elle a perdu tous les comtés sauf Clark – où elle l’a battu par plus de 82 000 voix. Deux ans plus tard, Jacky Rosen a gagné gros dans le comté de Clark et a également battu le sénateur Dean Heller, le républicain sortant, dans le comté de Washoe également. Si Cortez Masto n’augmente pas le score à Vegas, elle ne gagnera probablement pas.

Arizona: Des courses à l’échelle de l’État sont gagnées et perdues dans le comté de Maricopa, qui contient Phoenix et 62% de la population de l’État. En 2020, Kelly l’a remporté par environ 80 000 voix. L’autre grand centre de population de l’État est Tucson, d’un bleu profond, tandis que les comtés de Mohave, Pinal et Yavapai sont généralement des nuances de rouge. Regardez le résultat dans le district 4 du Sénat de l’État, un siège pivotant à Paradise Valley, une banlieue de Phoenix – les résultats là-bas pourraient signaler des tendances plus importantes.

Pennsylvanie: Le récent phare de l’État a été le nord-ouest du comté d’Erie, que Biden a renversé après que Clinton l’a perdu face à Donald Trump en 2016. Mais les banlieues autour de Philadelphie sont celles où les candidats démocrates tentent généralement d’accumuler d’énormes marges sur leurs adversaires républicains. Faites attention aux cols bleus du comté de Bucks en particulier – Oz y a mené une campagne intensive. Biden l’a remporté de 4,4 points de pourcentage en 2020.