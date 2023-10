Comment regarder la série Messi Meets America d’Apple et de la MLS

Je veux regarder le nouveau Messi rencontre l’Amérique une série documentaire ? Si vous êtes un fan de la MLS et que vous avez sauté à bord du train MLS Season Pass cette saison, cela n’est peut-être pas aussi simple que vous le pensez. Mais ne vous inquiétez pas, c’est simple, mais à un coût supplémentaire, et nous avons les détails pour vous.

Messi rencontre l’Amérique est un documentaire en six parties qui raconte l’arrivée de Lionel Messi dans l’équipe MLS de l’Inter Miami CF. Au cas où vous l’auriez manqué, la légende argentine et mondiale du football a quitté le Paris Saint-Germain pour le sud de la Floride l’été dernier. C’était un tourbillon de battage médiatique, de prix de billets élevés et de drames sur le terrain, c’est le moins qu’on puisse dire. Et cela a abouti à un trophée, et près d’un deuxième, pour l’équipe de MLS, auparavant en difficulté.

Comment regarder Messi rencontre l’Amérique

La série est disponible sur Apple TV+. « Super! » vous pensez peut-être : « J’ai un abonnement MLS Season Pass et l’application Apple TV et il s’agit d’une production MLS, donc je suis prêt à partir ! » Pas si vite.

Messi rencontre l’Amérique, c’est pas inclus dans le cadre du Season Pass MLS. Au lieu de cela, vous aurez besoin d’un abonnement distinct au service Apple TV+. Apple TV+ propose des films et des séries tels que Ted Lasso.

Vous aurez donc besoin d’un abonnement à Apple TV+ pour regarder. Déjà abonné ? Vous êtes prêt à partir ! Sinon, Apple TV+ coûte 6,99 $ par mois et propose un essai gratuit de 7 jours. Il est facile de s’inscrire et de l’utiliser, donc une fois que vous êtes abonné, vous êtes prêt. Supposons également que vous ayez récemment acheté un appareil Apple comme un Mac ou peut-être un tout nouvel iPhone. Dans ce cas, vous bénéficiez d’un abonnement gratuit de 3 mois (qui peut être utilisé dans les 90 jours suivant un achat – consultez le site Web d’Apple pour plus d’informations et les détails d’éligibilité).

Si vous souscrivez à l’abonnement Apple TV+, vous économiserez quelques dollars sur votre Season Pass MLS. Vous bénéficierez d’un tarif mensuel ou annuel réduit sur le MLS Season Pass si vous disposez également d’un abonnement Apple TV+.

Regardez le premier épisode gratuitement

Toute personne disposant de l’application Apple TV peut regarder le premier épisode du programme tout à fait gratuitement. Accédez simplement à Apple TV via l’application sur l’appareil de votre choix ou sur tv.apple.com, et vous pourrez regarder la première de 33 minutes sans frais. Notez que cela nécessite un identifiant Apple, mais cela ne coûte rien.

Les trois premiers épisodes ont été diffusés le mercredi 11 octobre et couvrent l’arrivée de Messi lors de la course de Miami en Coupe des Ligues. La sortie de l’épisode 4 est prévue pour le 1er novembre, et des entrées supplémentaires devraient être publiées plus tard dans l’année.

Photos : Pomme